Энергетика
Новак сообщил о сокращении добычи нефти в марте по договору ОПЕК+РБК 02:59
«К началу апреля Россия, как и планировалось, вышла на оговоренный уровень сокращения: по итогам марта добыча относительно октября 2018 года снизилась на 130 тыс. барр./сутки с учетом СРП и на 153 тыс. барр./сутки без учета СРП», — приводит пресс-служба слова министра.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия в марте сократила добычу нефти относительно октября 2018 г. на 100 тыс. б/с
Финмаркетвчера в 05:11
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:39, Ашберн
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7
В качестве причины крушения самолета, в результате которого погибла совладелица и председатель совета директоров авиакомпании S7, рассматривают ошибку пилота, сообщил во вторник "Коммерсант" со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:34
Общество
Роспотребнадзор разработал проект нового СанПиНа
Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиНа и методические рекомендации.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Сотрудница полиции в Москве случайно выстрелила в себя из пистолета
"2 апреля сотрудница ОМВД по району Арбат, находясь в оружейной комнате отдела, в результате неосторожного обращения со служебным оружием (пистолет ПМ), причинила себе огнестрельное ранение", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:32
Музыка
Валерий Гергиев вновь привезет в Челны свой Пасхальный фестиваль
Дата концерта в Челнах пока не объявлена.
Обновлено в 00:31
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Кириллу Серебренникову продлили домашний арест
Обновлено в 02:43
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток
«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
Экономика
Девелопер ПИК в семь раз увеличил годовую чистую прибыль по МСФО
Крупнейший российский застройщик жилья ПИК в 2018 году увеличил чистую прибыль по МСФО в сравнении с предыдущим годом в 6,7 раза - до 21,3 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Китай рассмотрит возможность закупок российских Су-57
По данным издания, КНР «в ближайшие два года рассмотрит перспективы продолжения закупок российских истребителей Су-35 и их сборки на территории Китая, а также возможность приобретения российских истребителей Су-57».
Обновлено вчера в 05:32
Политика
МИД РФ посвятил первоапрельскую шутку выборам на Украине
Министерство иностранных дел России посвятило первоапрельскую шутку выборам на Украине.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Двое сотрудников секретного подразделения МВД арестованы за взятки
Следственный комитет России и Федеральная служба безопасности выявили факты коррупции при закупке спецтехники для самого засекреченного подразделения министерства внутренних дел, а именно оперативно-поискового бюро.
Обновлено в 03:33
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Авто
Toyota представит рестайлинговый хэтчбек Yaris
1 апреля — очень странный день для автопроизводителя, чтобы сделать официальное объявление о дебюте новой модели, но кажется, что Toyota считает, что это подходящее время для анонса презентации Yaris Hatchback 2020.
Обновлено в 00:42
Политика
Советник Зеленского видит в коррупции главную угрозу для Украины
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что на Украине очень эффективно борются с коррупцией.
Обновлено в 02:57
Хоккей
Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:38
Экономика
Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян
Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Транспорт
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
США намерены ужесточить санкции против Ирана
Соединенные Штаты намерены ввести в отношении Ирана новые санкции, которые нанесут удар по тем секторам экономики, которые ранее не были затронуты ограничительными мерами.
Обновлено вчера в 20:50
Экономика
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии
Согласно исследованию, проведенному институтом Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 18 копеек — до 65,36 рубля. Курс евро повысился на 10 копеек и составил 73,17 рубля.
Обновлено в 03:02
Происшествия
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Политика
Визит Дмитрия Медведева в Пермь: стала известна официальная программа
На сайте губернатора и Правительства Пермского края появилась информация о визите в Пермь премьер-министра Дмитрия Медведева.
Обновлено в 02:32
Технологии
Вторую домну ММК готовят к обновлению
В 2010 году на второй домне было установлено бесконусное загрузочное устройство производства Paul Wurth.
Обновлено в 00:45
Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран
Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Индийские Су-30 и пакистанские F-16 вновь поднялись в воздух
Обновлено вчера в 13:26
Транспорт
Смольный потратит на ремонт дорог в Петербурге 4 миллиарда рублей
Заявки от участников принимаются до 17 апреля Смольный потратит на ремонт дорог в Санкт-Петербурге 4 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:22