Энергетика
Новак сообщил о сокращении добычи нефти в марте по договору ОПЕК+РБК 02:59
Министр рассказал, что к концу марта Россия вышла на уровень сокращения добычи нефти в 225 тыс. барр./сутки без учета Соглашения о разделе продукции (СРП) и 190 тыс. барр./сутки с учетом СРП.
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Россия в марте сократила добычу нефти относительно октября 2018 г. на 100 тыс. б/с
Финмаркетвчера в 05:11
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Политика
Страны НАТО готовят «пакет мер» против России в Черном море
Главы внешнеполитических ведомств стран — членов военного блока НАТО на встрече в Вашингтоне примут новый пакет мер в ответ на действия Российской Федерации в Черном море.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга
По предварительным данным, мощность взрывного устройства, сработавшего в Петербургской военной академии имени Можайского, составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий
Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.
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Музыка
Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле
Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.
Обновлено в 11:30
Авто
Кроссовер Ford Kuga нового поколения представлен официально
Компания Ford официально представила кроссовер Kuga нового поколения.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Магасский суд арестовал нескольких участников массовой акции протеста
Правоохранительные органы Ингушетии задержании несколько участников протестной акции 26-27 марта и доставили их суд.
Обновлено в 10:10
Политика
Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией
Обновлено в 08:53
Кино
Источник: режиссер Сергей Соловьев чувствует себя лучше, но пока остается в больнице
Народный артист РФ, создатель фильмов "Асса" и "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" режиссер Сергей Соловьев, госпитализированный в конце марта, чувствует себя лучше, однако врачи выписывать его пока не планируют.
Обновлено в 11:41
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Разъяренный учитель обжег школьника утюгом в Воронежской области
В школе в Семилукском районе Воронежской области учитель не смог "совладать с нервами" и обжег утюгом школьника, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в местной полиции.
Обновлено в 12:31
Футбол
Кикнадзе: клубы поддержали нашу позицию по онлайн-каналу «Зенита»
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что клубы Российской футбольной премьер-лиги поддержали его позицию по онлайн-каналу петербургского "Зенита" "Z+".
Обновлено в 10:55
Происшествия
На парковке аэропорта Кольцово в Екатеринбурге произошла перестрелка
Перестрелка, в которой участвовали несколько человек в разных автомобилях, произошла на парковке международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Обновлено в 09:56
Авто
УАЗ выпустит бюджетный Land Cruiser Prado
Глава компании Sollers Вадим Швецов рассказал журналистам о планах Ульяновского автозавода выпускать бюджетные аналоги Land Cruiser Prado и Mercedes-Benz G-Klasse.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Дмитрий Медведев в Перми познакомился с промоботом
Во вторник, 2 апреля, в Пермь прилетел премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:59
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Гаджеты
Состоялась презентация смартфона Nokia X71
Обновлено в 08:05
Происшествия
Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова
Мосгорсуд проверит законность заключения под стражу экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Культура
Уральский комик рассказал Дудю о покорении Голливуда
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие»
Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:38
Футбол
Матч за Суперкубок России пройдёт на «ВТБ Арене»
Матч за Суперкубок России 6 июля 2019 года пройдёт на обновлённой "ВТБ Арене". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Обновлено в 11:05
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или 2 тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
Обновлено в 04:18
Политика
В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского
Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46