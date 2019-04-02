Энергетика

Новак сообщил о сокращении добычи нефти в марте по договору ОПЕК+РБК 02:59

Министр рассказал, что к концу марта Россия вышла на уровень сокращения добычи нефти в 225 тыс. барр./сутки без учета Соглашения о разделе продукции (СРП) и 190 тыс. барр./сутки с учетом СРП.
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Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России

Московский Комсомолец03:43

РФ сократила добычу нефти в марте в рамках соглашения с ОПЕК+

Интерфакс03:27

Россия снизила добычу нефти по сделке ОПЕК+ до 1,5 млн тонн

BFM.ruвчера в 06:04

Новак сообщил о сокращении добычи нефти в марте по договору ОПЕК+

РБК02:59

Россия вышла на полное исполнение сделки ОПЕК+

Российская газета02:48

Россия в марте сократила добычу нефти относительно октября 2018 г. на 100 тыс. б/с

Финмаркетвчера в 05:11

Россия к концу марта сократила добычу в рамках ОПЕК+ на 225 тыс. баррелей в сутки

ТАСС03:23
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Политика

Страны НАТО готовят «пакет мер» против России в Черном море

Главы внешнеполитических ведомств стран — членов военного блока НАТО на встрече в Вашингтоне примут новый пакет мер в ответ на действия Российской Федерации в Черном море.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро не признали вину

Обновлено в 04:47
Политика

Ушел в отставку начальник УМВД по Курской области Григорий Кулик

Обновлено в 09:23
Происшествия

В Подмосковье уроженцы Кореи похищали собак для московских ресторанов

Обновлено в 10:25
Происшествия

Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках

Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 07:00
Происшествия

Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга

По предварительным данным, мощность взрывного устройства, сработавшего в Петербургской военной академии имени Можайского, составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 12:21
Происшествия

В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий

Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 07:18
Музыка

Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле

Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.
Обновлено в 11:30
Авто

Кроссовер Ford Kuga нового поколения представлен официально

Компания Ford официально представила кроссовер Kuga нового поколения.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Магасский суд арестовал нескольких участников массовой акции протеста

Правоохранительные органы Ингушетии задержании несколько участников протестной акции 26-27 марта и доставили их суд.
Обновлено в 10:10
Политика

Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией

Обновлено в 08:53
Кино

Источник: режиссер Сергей Соловьев чувствует себя лучше, но пока остается в больнице

Народный артист РФ, создатель фильмов "Асса" и "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" режиссер Сергей Соловьев, госпитализированный в конце марта, чувствует себя лучше, однако врачи выписывать его пока не планируют.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Разъяренный учитель обжег школьника утюгом в Воронежской области

В школе в Семилукском районе Воронежской области учитель не смог "совладать с нервами" и обжег утюгом школьника, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в местной полиции.
Обновлено в 12:31
Футбол

Кикнадзе: клубы поддержали нашу позицию по онлайн-каналу «Зенита»

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что клубы Российской футбольной премьер-лиги поддержали его позицию по онлайн-каналу петербургского "Зенита" "Z+".
Обновлено в 10:55
Происшествия

На парковке аэропорта Кольцово в Екатеринбурге произошла перестрелка

Перестрелка, в которой участвовали несколько человек в разных автомобилях, произошла на парковке международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Обновлено в 09:56
Авто

УАЗ выпустит бюджетный Land Cruiser Prado

Глава компании Sollers Вадим Швецов рассказал журналистам о планах Ульяновского автозавода выпускать бюджетные аналоги Land Cruiser Prado и Mercedes-Benz G-Klasse.
Обновлено вчера в 11:12
Политика

Дмитрий Медведев в Перми познакомился с промоботом

Во вторник, 2 апреля, в Пермь прилетел премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:59
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Гаджеты

Состоялась презентация смартфона Nokia X71

Обновлено в 08:05
Происшествия

Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова

Мосгорсуд проверит законность заключения под стражу экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Культура

Уральский комик рассказал Дудю о покорении Голливуда

Обновлено в 09:49
Происшествия

В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие»

Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:38
Футбол

Матч за Суперкубок России пройдёт на «ВТБ Арене»

Матч за Суперкубок России 6 июля 2019 года пройдёт на обновлённой "ВТБ Арене". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Обновлено в 11:05
Транспорт

«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или 2 тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице

Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета

Обновлено в 03:30
Политика

В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
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