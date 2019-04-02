Энергетика
Новак сообщил о сокращении добычи нефти в марте по договору ОПЕК+РБК 02:59
«К началу апреля Россия, как и планировалось, вышла на оговоренный уровень сокращения: по итогам марта добыча относительно октября 2018 года снизилась на 130 тыс. барр./сутки с учетом СРП и на 153 тыс. барр./сутки без учета СРП», — приводит пресс-служба слова министра.
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Россия в марте сократила добычу нефти относительно октября 2018 г. на 100 тыс. б/с
Финмаркетвчера в 05:11
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