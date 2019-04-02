Энергетика
Новак сообщил о сокращении добычи нефти в марте по договору ОПЕК+РБК вчера в 02:59
Министр рассказал, что к концу марта Россия вышла на уровень сокращения добычи нефти в 225 тыс. барр./сутки без учета Соглашения о разделе продукции (СРП) и 190 тыс. барр./сутки с учетом СРП.
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Россия в марте сократила добычу нефти относительно октября 2018 г. на 100 тыс. б/с
Финмаркет01 апреля в 05:11
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 00:44, Ашберн
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Депутаты Госдумы 2 апреля во втором чтении приняли три поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым многодетные семьи в России смогут получить льготы уже в текущем году.
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