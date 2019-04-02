Энергетика
Новак сообщил о сокращении добычи нефти в марте по договору ОПЕК+РБК 02:59
Министр рассказал, что к концу марта Россия вышла на уровень сокращения добычи нефти в 225 тыс. барр./сутки без учета Соглашения о разделе продукции (СРП) и 190 тыс. барр./сутки с учетом СРП.
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Россия в марте сократила добычу нефти относительно октября 2018 г. на 100 тыс. б/с
Финмаркетвчера в 05:11
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:08, Ашберн
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Российская лыжница Наталья Непряева выиграла гонку расстоянием на десять километров свободным стилем на российском чемпионате по лыжам, который проходит в эти дни на территории Архангельской области.
Обновлено в 06:29
Политика
Медведчук назвал президентские выборы на Украине необъективными
Глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что первый тур президентских выборов на Украине прошел необъективно.
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Foreign Policy (США): опасно пророссийский украинский президент из телесериала (Foreign Policy)
Согласно утверждениям Путина, Россия была вынуждена оккупировать Крым и совершить вторжение на юго-восток Украины, дабы спасти страну от якобы фашистской хунты, которая свергла пророссийского президента Виктора Януковича, поставила под угрозу жизни тысяч русскоязычных украинцев и составила план по вступлению в империалистический альянс НАТО, которым руководят США.
Обновлено в 04:55
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В Крыму зафиксирован 101 случай заболевания корью
С начала года крымский Роспотребнадзор подтвердил 101 случай заболевания корью в Крыму.
Обновлено в 05:17
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Обновлено вчера в 10:29
Общество
Американского журналиста впечатлила популярность гематогена в России
Анализируя эффект от употребления "шоколадки из крови", Хей в своей статье уверяет, что покупатели в СССР якобы не знали об составе гематогена, пишет "Вечерняя Москва", со ссылкой на портал Vice.
Обновлено вчера в 05:13
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
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Кино
Умер киноактер и режиссер Вадим Гемс
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Несмотря на снижение рождаемости, зафиксированное ООН во многих странах, численность населения планеты продолжит расти и к 2050 г. достигнет 9,7 млрд человек, а к 2100 г. на Земле будет проживать 11 млрд людей.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа
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Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Колорадо»
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NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии
Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении иллюзиониста Дэвида Блейна после того, как две женщины сообщили о том, что якобы подверглись сексуальному насилию с его стороны.
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Футбол
Симеоне признан самым высокооплачиваемым тренером в мире
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