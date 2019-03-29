Новак сообщил о планах зафиксировать предложения по рынку топливаРИА Новости 05:13

Минэнерго России считает, что действия соглашения с нефтяниками о заморозке цен на топливо до конца июня будет достаточно. "Мы считаем [трех дополнительных месяцев], будет достаточно", - сказал журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума глава Минэнерго Александр Новак.

с чего всё началось

Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассчитывает, что на следующей неделе удастся окончательно зафиксировать с нефтяными компаниями договоренности по стабилизации ситуации на рынке топлива.

Новак сообщил о планах зафиксировать предложения по рынку топлива

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