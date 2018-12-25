За два года действия соглашения ОПЕК + Россия дополнительно заработала, по минимальным оценкам, $120 млрд. Поэтому оценивать результативность кооперации со странами ОПЕК необходимо в целом для экономики страны.

с чего всё началось

За два года пока действовало соглашение со странами ОПЕК+ Россия дополнительно заработала не менее $120 млрд. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, оценивать результаты сделки следует применительно ко всей экономике страны, пишет газета «Коммерсант».

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