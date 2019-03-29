Энергетика
Россия выполнит свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу мартаРБК 03:22
Россия намерена выполнить свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта. Об этом журналистам заявил глава Минэнерго Александр Новак в кулуарах Красноярского экономического форума, сообщает корреспондент РБК.
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Сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ может быть продлено до сентября 2019 года
Вести.Финансвчера в 11:17
Новак: Россия не уведомляла ОПЕК+ о готовности продлить сделку на три месяца
Rambler News Service02:02
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Происшествия
Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины
С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Общество
Пикап УАЗ «снимается» в сериале «Новый папа» в качестве папамобиля
В сериале «Новый папа», который станет продолжением популярного сериала «Молодой папа» режиссера Паоло Соррентино, в качестве папамобиля «снимается» автомобиль на базе УАЗа «Пикап».
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Хабаровске зарезали семью из трех человек
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Технологии
В Петербурге откроется кофейня с искусственным интеллектом
ИА «Ореанда-Новости» В апреле в Петербурге будет открыта первая в России кофейня, в работе которой будут использоваться технологии искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 08:48
Армия и оружие
Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым
Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.
Обновлено в 02:47
Общество
В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей
Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Дания предложила обсудить третий вариант маршрута «Северного потока-2»
Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено вчера в 03:42
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
В Челябинске двое полицейских подозреваются в получении взяток
Двое сотрудников полиции подозреваются в получении взятки, сообщают в СУ СКР по Челябинской области.
Обновлено в 03:28
Экономика
В Росстате назвали отрасли с самыми высокими зарплатами
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала сферы деятельности с самыми высокими зарплатами в среднем по России.
Обновлено вчера в 03:43
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов
В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.
Обновлено в 03:16
Футбол
В «Реале» провели переговоры с агентом Пьянича и Йовича
Спортивный директор мадридского "Реала" Хосе Анхель встретился с агентом Фали Рамадани на базе клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:21
Экономика
Глава банка Wells Fargo Тим Слоан ушел в отставку
Главный исполнительный директор и президент Wells Fargo Тимоти Слоан сообщил совету директоров банка о своем решении немедленно уйти с этих постов, говорится в опубликованном пресс-релизе.
Обновлено в 03:43
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Обновлено в 02:35
Футбол
Тибо Куртуа: «Дзюба толкнул, но я не апеллировал к судье»
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа в очередной раз отметил, что пропустил в матче отборочного турнира Евро-2020 против России (1:3), так как Артем Дзюба сфолил на нем. – Российский игрок ударил меня локтем, но я не апеллировал к судье, я не такой, – цитирует Marca Куртуа.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Роскачество подготовило новый ГОСТ на детские смеси
Роскачество разработало новый ГОСТ, в котором прописало методики проверки качества сухих молочных смесей для детского питания и требования к составу, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено вчера в 20:12
Экономика
«Россети» сменили главу «МРСК Сибири»
Первый заместитель гендиректора «МРСК Сибири» Павел Акилин назначен исполняющим обязанности руководителя компании, говорится в релизе структуры «Россетей».
Обновлено в 02:48
Происшествия
Начальник и бухгалтер Энгельсской колонии присвоили 5 миллионов рублей
По данным ведомства, с июля по декабрь 2015 года начальник и главный бухгалтер исправительного учреждения издали приказы о выдаче премий своим подчиненным.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Работа аэропорта Сиднея возобновлена
Обновлено вчера в 23:31
Авто
В России стартовали продажи новой Honda Pilot
Обновлено в 01:12
Политика
Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой
Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:59