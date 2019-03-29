Энергетика

Россия выполнит свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу мартаРБК 03:22

Россия намерена выполнить свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта. Об этом журналистам заявил глава Минэнерго Александр Новак в кулуарах Красноярского экономического форума, сообщает корреспондент РБК.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россия выполнит свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта

РБК03:22

Новак сделал заявление по ОПЕК+

Московский Комсомолец01:53

Сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ может быть продлено до сентября 2019 года

Вести.Финансвчера в 11:17

Новак: Россия не уведомляла ОПЕК+ о готовности продлить сделку на три месяца

Rambler News Service02:02

Обсуждение судьбы сделки ОПЕК+ может начаться в мае - Новак

Financial One02:20

ОПЕК+ может рассмотреть продление сделки в июне лишь на три месяца из-за позиции РФ - СМИ

ПРАЙМвчера в 14:15

Новак опроверг данные, что РФ обещала продлить сокращение добычи нефти только на 3 месяца

ТАСС02:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:51, Ашберн
Происшествия

Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing

Обновлено вчера в 18:00
Политика

Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины

С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной

Обновлено в 02:13
Общество

Пикап УАЗ «снимается» в сериале «Новый папа» в качестве папамобиля

В сериале «Новый папа», который станет продолжением популярного сериала «Молодой папа» режиссера Паоло Соррентино, в качестве папамобиля «снимается» автомобиль на базе УАЗа «Пикап».
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Хабаровске зарезали семью из трех человек

Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Технологии

В Петербурге откроется кофейня с искусственным интеллектом

ИА «Ореанда-Новости» В апреле в Петербурге будет открыта первая в России кофейня, в работе которой будут использоваться технологии искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 08:48
Армия и оружие

Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.
Обновлено в 02:47
Общество

В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей

Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес

Николас Кейдж подал заявление на брак, но передумал через четыре дня

Обновлено в 03:12
Политика

Президенты США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне

Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае

Обновлено вчера в 13:40
Политика

Дания предложила обсудить третий вариант маршрута «Северного потока-2»

Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено вчера в 03:42
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

В Челябинске двое полицейских подозреваются в получении взяток

Двое сотрудников полиции подозреваются в получении взятки, сообщают в СУ СКР по Челябинской области.
Обновлено в 03:28
Экономика

В Росстате назвали отрасли с самыми высокими зарплатами

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала сферы деятельности с самыми высокими зарплатами в среднем по России.
Обновлено вчера в 03:43
Политика

Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов

В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.
Обновлено в 03:16
Футбол

В «Реале» провели переговоры с агентом Пьянича и Йовича

Спортивный директор мадридского "Реала" Хосе Анхель встретился с агентом Фали Рамадани на базе клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:21
Экономика

Глава банка Wells Fargo Тим Слоан ушел в отставку

Главный исполнительный директор и президент Wells Fargo Тимоти Слоан сообщил совету директоров банка о своем решении немедленно уйти с этих постов, говорится в опубликованном пресс-релизе.
Обновлено в 03:43
Политика

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

Обновлено в 02:35
Футбол

Тибо Куртуа: «Дзюба толкнул, но я не апеллировал к судье»

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа в очередной раз отметил, что пропустил в матче отборочного турнира Евро-2020 против России (1:3), так как Артем Дзюба сфолил на нем. – Российский игрок ударил меня локтем, но я не апеллировал к судье, я не такой, – цитирует Marca Куртуа.
Обновлено вчера в 20:00
Общество

Роскачество подготовило новый ГОСТ на детские смеси

Роскачество разработало новый ГОСТ, в котором прописало методики проверки качества сухих молочных смесей для детского питания и требования к составу, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено вчера в 20:12
Экономика

«Россети» сменили главу «МРСК Сибири»

Первый заместитель гендиректора «МРСК Сибири» Павел Акилин назначен исполняющим обязанности руководителя компании, говорится в релизе структуры «Россетей».
Обновлено в 02:48
Экономика

Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в $20 млрд

Обновлено в 02:56
Армия и оружие

Российские комплексы ПВО станут невидимыми для противника

Обновлено в 03:23
Происшествия

Начальник и бухгалтер Энгельсской колонии присвоили 5 миллионов рублей

По данным ведомства, с июля по декабрь 2015 года начальник и главный бухгалтер исправительного учреждения издали приказы о выдаче премий своим подчиненным.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Работа аэропорта Сиднея возобновлена

Обновлено вчера в 23:31
Авто

В России стартовали продажи новой Honda Pilot

Обновлено в 01:12
Политика

Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой

Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное