Энергетика

Новак рассказал о сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+Газета.Ru 13:22

Министр энергетики России Александр Новак в онлайн-интервью "Газете.Ru" рассказал о сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.
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Александр Новак
Я думаю, что мы в течение марта, к концу марта — началу апреля, выйдем на те параметры, которые были оговорены в рамках соглашения. Мы ничего не нарушаем, это обсуждали в декабре прошлого года при заключении соглашения, и мы полностью выполняем достигнутые договоренности.
— Александр Новак, российский политикSM News 14:13

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