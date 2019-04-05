Энергетика
Новак рассказал о сокращении Россией добычи нефтиИзвестия 08:39
Министр энергетики Александр Новак рассказал, что Россия сократила добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки. Об этом он сообщил журналистам, передает 5 апреля агентство «РИА Новости».
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