Энергетика

Новак рассказал о сокращении Россией добычи нефтиИзвестия 08:39

Министр энергетики Александр Новак рассказал, что Россия сократила добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки. Об этом он сообщил журналистам, передает 5 апреля агентство «РИА Новости».
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