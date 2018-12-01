Экономика
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что поставки российских энергоресурсов в Китай заметно растут. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, в Минэнерго ожидают, что поставки угля в Китай достигнут 27,2 млн тонн по итогам 2018 года.
Газета.Ruвчера в 20:08
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Новак: Россия до конца года планирует заключить контракты на поставку в Китай топлива для АЭС
Комсомольская правдавчера в 21:31
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 04:39, Ашберн
Энергетика
СМИ узнали о рекомендации ОПЕК+ сократить добычу нефти
Экономическая комиссия ОПЕК советовала организации сократить добычу нефти на 1,3 млн барр./сутки от уровня октября 2018 года, чтобы избежать переизбытка предложения в 2019 году.
Обновлено в 03:46
Экономика
Совет директоров ЦБ утвердил указание о новых тарифах ОСАГО
Совет директоров ЦБ утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 03:58
Экономика
Продажа доли Росатома в турецкой АЭС «Аккую» может проходить частями
Продажа принадлежащего Росатому 49%-ного пакета в турецкой АЭС "Аккую" может проходить частями, госкорпорация не ставит перед собой задачу единовременной продажи всего пакета.
Обновлено в 04:17
Энергетика
«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев
По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено в 03:16
Политика
РФПИ представил Китаю и Японии проекты по портам и платным дорогам
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) представил инвесторам Японии и Китая инфраструктурные проекты РФ, их заинтересовали проекты по портам и платным дорогам, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.
Обновлено в 03:44
Экономика
Что изменится в российских законах в декабре
С 1 декабря хозяйственные товарищества могут относиться к субъектам малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 02:09
Экономика
Пилотный проект по снижению бедности стартует в России
Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартует в субботу и будет проходить в четыре этапа.
Обновлено в 04:03
Энергетика
Nord Stream 2 в ноябре привлекла от зарубежных партнёров €340 млн
Проектная компания строительства газопровода «Северный поток — 2» — Nord Stream 2 AG — в ноябре 2018 года привлекла средства у иностранных партнёров в размере €340 млн.
Обновлено в 03:15
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен на мандарины в преддверии Нового года
"Минсельхоз не ожидает роста среднеконтрактных и, как следствие, розничных цен на мандарины в этом году", - сообщил представитель министерства.
Обновлено в 02:55
Экономика
Евтухов: экспорт продукции легпрома превышает 1,1 млрд долларов
Экспорт продукции российской легкой промышленности по итогам 9 месяцев 2018 года составил 1,1 миллиарда долларов, к концу года его объем может достичь 1,4 миллиарда долларов, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на пленарной дискуссии V Всероссийского форума легкой промышленности, который проходит в Иваново.
Обновлено вчера в 18:38
Экономика
Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2019–2021 годы
Президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2019–2021 годы.
Обновлено вчера в 15:58
Экономика
Bloomberg: сделка по Brexit станет «катастрофой» для Британии
Аналитический центр Centre of Economic Performance (CEP) оценил экономический эффект предлагаемой сделки между Британией и ЕС по Brexit и пришел к мрачным результатам.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Премьер-министр Косово потребовал обеспечить косовских сербов товарами
Премьер-министр самопровозглашенной Республики Косово Рамуш Харадинай потребовал, чтобы косовские производители воздержались от злоупотребления ситуацией, сложившейся на севере Косово после введения пошлины 100% на сербские товары, и не повышали цены на свою продукцию, а обеспечили сербов Косово товарами в надлежащем объеме.
Обновлено в 04:28
Экономика
WWF представил рейтинг нефтегазовых компаний
Всемирный фонд дикой природы (WWF) совместно с консультационной группой «Креон Энерджи» представили ежегодный рейтинг экологической ответственности нефтегазовых компаний (составляется с 2014 года).
Обновлено вчера в 14:51
Недвижимость
Жилье подорожало к сезону
Стоимость аренды жилья выросла Цены на арендное жилье в Москве в ноябре выросли почти на 5%: снять однокомнатную квартиру в столице можно было в среднем за 35 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 03:59