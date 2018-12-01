Экономика

Новак рассказал о росте поставок российского угля в КНР
Газета.Ru
вчера в 20:08

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что поставки российских энергоресурсов в Китай заметно растут. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, в Минэнерго ожидают, что поставки угля в Китай достигнут 27,2 млн тонн по итогам 2018 года.
Газета.Ruвчера в 20:08

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Глава Минэнерго рассказал о росте поставок энергоресурсов в Китай

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Назван объем поставок российского угля в Китай за 2018 год

REGNUMвчера в 22:16

Новак: Россия до конца года планирует заключить контракты на поставку в Китай топлива для АЭС

Комсомольская правдавчера в 21:31

Новак рассказал о росте поставок угля в Китай

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Новак рассказал о росте поставок российского угля в КНР

Газета.Ruвчера в 20:08

Новак рассчитывает до конца года заключить контракт на поставку в Китай топлива для АЭС

ТАССвчера в 20:40

РФ до конца года планирует договориться о поставках в Китай топлива для АЭС

РИА Новостивчера в 20:03
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 02:43, Ашберн
Экономика

Совет директоров ЦБ утвердил указание о новых тарифах ОСАГО

Совет директоров ЦБ утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 02:06
Энергетика

СМИ узнали о рекомендации ОПЕК+ сократить добычу нефти

Экономическая комиссия ОПЕК советовала организации сократить добычу нефти на 1,3 млн барр. в сутки от уровня октября 2018 года, чтобы избежать переизбытка предложения в 2019 году.
Обновлено в 02:28
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По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено вчера в 23:45
Экономика

В России стартует проект по борьбе с бедностью

Как уточнили в пресс-службе Минтруда, в 2019 году пилотный проект по снижению числа семей с доходом ниже прожиточного минимума запустят в Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморье, Нижегородской, Новгородской, Ивановской, Липецкой и Томской областях.
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Экономика

Продажа доли Росатома в турецкой АЭС «Аккую» может проходить частями

Продажа принадлежащего Росатому 49%-ного пакета в турецкой АЭС "Аккую" может проходить частями, госкорпорация не ставит перед собой задачу единовременной продажи всего пакета.
Обновлено вчера в 17:51
Политика

РФПИ представил Китаю и Японии проекты по портам и платным дорогам

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) представил инвесторам Японии и Китая инфраструктурные проекты РФ, их заинтересовали проекты по портам и платным дорогам, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.
Обновлено вчера в 19:11
Экономика

Что изменится в российских законах в декабре

С 1 декабря хозяйственные товарищества могут относиться к субъектам малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 02:09
Экономика

Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2019–2021 годы

Президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2019–2021 годы.
Обновлено вчера в 15:58
Экономика

Евтухов: экспорт продукции легпрома превышает 1,1 млрд долларов

Экспорт продукции российской легкой промышленности по итогам 9 месяцев 2018 года составил 1,1 миллиарда долларов, к концу года его объем может достичь 1,4 миллиарда долларов, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на пленарной дискуссии V Всероссийского форума легкой промышленности, который проходит в Иваново.
Обновлено вчера в 18:38
Энергетика

«Газпром» подтвердил интерес к транзиту через Болгарию

Компания отметила, что собирается бронировать мощности будущих газопроводов на границе Турции и Болгарии, а также Болгарии и Сербии, но «решение будет приниматься с учетом условий бронирования».
Обновлено в 02:23
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Минсельхоз не ожидает роста цен на мандарины в преддверии Нового года

"Минсельхоз не ожидает роста среднеконтрактных и, как следствие, розничных цен на мандарины в этом году", - сообщил представитель министерства.
Обновлено вчера в 20:46
Экономика

Роскосмос назвал три причины провала плана по экспорту в 2017 году

Одной из причин, которые помешали госкорпорации «Роскосмос» выполнить плановые показатели по экспорту в 2017 году, стали санкции США и ЕС.
Обновлено вчера в 15:21
Экономика

Bloomberg: сделка по Brexit станет «катастрофой» для Британии

Аналитический центр Centre of Economic Performance (CEP) оценил экономический эффект предлагаемой сделки между Британией и ЕС по Brexit и пришел к мрачным результатам.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика

Посол Японии заявил о большом потенциале в закупках нефти из России

Япония видит возможности для расширения сотрудничества в закупках нефти из России.
Обновлено в 02:07
Экономика

Наличные расчёты при приёме металлолома предложили ограничить

Проект предусматривает установление безналичной формы расчётов при осуществлении деятельности по приему у физлиц лома и отходов цветных и чёрных металлов в целях их дальнейших заготовки, хранения, переработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения, и реализации.
Обновлено вчера в 10:50
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