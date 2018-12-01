Министр энергетики России Александр Новак заявил, что поставки российских энергоресурсов в Китай заметно растут. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, в Минэнерго ожидают, что поставки угля в Китай достигнут 27,2 млн тонн по итогам 2018 года.

Новак рассказал о росте поставок российского угля в КНР

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