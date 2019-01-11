Энергетика
Рост цен на автомобильное топливо в 2019 году останется в пределах инфляции, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Он заверил, что повышение будет "не выше" инфляции. И добавил, что все будет зависеть от конъюнктуры рынка, передает ТАСС.
Российская газета14:17
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Рост цен в январе связан с увеличением НДС, а так в течение года они все равно будут повышаться в пределах инфляции, не выше, будет зависеть от конъюнктуры.
— Александр Новак, российский политикКрасная весна 15:26
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