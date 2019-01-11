Рост цен в январе связан с увеличением НДС, а так в течение года они все равно будут повышаться в пределах инфляции, не выше, будет зависеть от конъюнктуры.

Цены на бензин в РФ в 2019 году будут расти в пределах инфляции, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. По данным Росстата, розничные цены на автомобильный бензин выросли в России на 0,3% с 1 по 9 января, стоимость дизельного топлива повысилась на 0,7%.

Новак рассказал о росте цен на бензин в 2019 году

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