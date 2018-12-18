Что касается добычи нефти и газового конденсата, мы увидим к концу года объемы в 556 миллионов тонн - это примерно на десять миллионов тонн больше, чем в прошлом году, или на 200 тысяч баррелей в сутки больше, несмотря на то, что действовала сделка со странами ОПЕК и не-ОПЕК.

Добыча нефти в 2018 году вырастет на 10 млн тонн, а добыча газа достигнет рекордных показателей. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак на встрече с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Новак рассказал о рекордном росте добычи газа и нефти в 2018 году

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