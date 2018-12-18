Энергетика
Добыча нефти и газового конденсата в РФ в 2018 году ожидается на уровне 556 миллионов тонн, сообщил министр энергетики Александр Новак на встрече с депутатами внутрифракционной группы "Единой России".
РИА Новости01:28
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Что касается добычи нефти и газового конденсата, мы увидим к концу года объемы в 556 миллионов тонн - это примерно на десять миллионов тонн больше, чем в прошлом году, или на 200 тысяч баррелей в сутки больше, несмотря на то, что действовала сделка со странами ОПЕК и не-ОПЕК.
— Александр Новак, российский политикРоссийская газета 01:54
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