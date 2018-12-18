Что касается добычи нефти и газового конденсата, мы увидим к концу года объемы в 556 миллионов тонн - это примерно на десять миллионов тонн больше, чем в прошлом году, или на 200 тысяч баррелей в сутки больше, несмотря на то, что действовала сделка со странами ОПЕК и не-ОПЕК.

Добыча нефти и газового конденсата в РФ в 2018 году ожидается на уровне 556 миллионов тонн, сообщил министр энергетики Александр Новак на встрече с депутатами внутрифракционной группы "Единой России".

В Минэнерго оценили объем добычи нефти в 2018 году

Энергетика Энергетика Снижаются мировые цены на нефть Сырье марки Brent накануне подешевело более чем на 2%, американская нефть WTI – почти на 4%. Теперь североморская смесь торгуется ниже 59 долларов за баррель, а техасская марка упала в цене до 49 с половиной долларов.

Энергетика Энергетика 40% газовых активов в Северном море продает Кувейт Государственный инвестиционный фонд Кувейта планирует активы в Северном море подразделению инвестбанка JPMorgan Государственный инвестиционный фонд Кувейта планирует продать 40% своих газовых активов в Северном море подразделению инвестбанка JPMorgan на сумму около 1,5 млрд фунтов стерлингов ($1,9 млрд).

Энергетика Энергетика Минэкономразвития готовит предложения для стабилизации цен на топливо Минэкономразвития РФ подготовило для правительства предложения, связанные с ситуацией на топливном рынке России.

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» увеличит инвестпрограмму на 23 млрд руб Компания «Газпром нефть» в планах на 2019 год увеличила собственную инвестиционную программу на 23 миллиарда рублей, и таким образом общий объём инвестиций должен составить 374 миллиарда рублей.

Энергетика Энергетика В Калининграде и области с 1 января подорожает цена на газ В Калининграде и области с 1 января 2019-го года подорожает цена на газ.

Энергетика Энергетика В Раде о «предательстве» Европы: продают российский газ с процентами Парламентарий Виктор Бондарь выразил мнение, что ЕС продает Киеву российский газ под видом своего, при этом накручивая процент.

Энергетика Энергетика Мантуров: газ из «Турецкого потока» может пойти через TAP Как рассказал министр, один из возможных вариантов использования «Турецкого потока» предусматривает прокачку российского газа через ТАР.

Энергетика Энергетика ЛУКОЙЛ-Пермь благодаря IT на 30% снизит затраты к 2030 году На предприятиях группы "ЛУКОЙЛ" уже успешно работают программы "Цифровой двойник", "Цифровой персонал", "Роботизация", "Цифровая экосистема".

Энергетика Энергетика «Газовый кризис» в Карачи преодолён По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, долгожданная новость завершила «газовый кризис» в газоносной провинции Синд, на четыре дня оставшейся без транспортного сообщения.

Энергетика Энергетика Власти ЯНАО потратят 100 млн рублей на ликвидацию поселка «Газпрома»

Энергетика Энергетика «Башнефть» по итогам 2018 года нарастила прибыль более чем на 70 % Говоря о завершении 2018 года, председатель правления компании Павел Федоров отметил, что после интеграции в состав «Роснефти» «Башнефть» успешно развивается и показывает хорошие результаты во всех сферах работы компании.

Энергетика Энергетика Украина вложила в развитие «зеленой» энергетики 1,5 млрд евро За последние 4 года в возобновляемую энергетику было вложено около 1,5 миллиарда евро.

Энергетика Энергетика BP пробурит в Азербайджане четыре новые скважины Четыре новые скважины планирует пробурить компания BP на нефтегазовых месторождениях Азербайджана в 2019 году.

Энергетика Энергетика В Калининград прибыл плавучий СПГ-терминал из Сингапура 15 декабря плавучий регазификационный терминал "Маршал Василевский" прибыл из Сингапура в порт Калининграда.