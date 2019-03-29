Энергетика
Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топливаРИА Новости 05:46
Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
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с чего всё началось
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала неудачное выступление российских фигуристов на прошедшем чемпионате мира.РИА Новостивчера в 17:39
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Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия
В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло
«Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани
Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:24
Экономика
Выручка Qiwi подскочила на 49%. Акции все равно подешевели
Чистая выручка одного из крупнейших российских платежных сервисов Qiwi по итогам 2018 года составила ₽19,7 млрд ($283 млн).
Обновлено в 05:56
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 15:25
Экономика
Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах
В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.
Обновлено в 02:36
Политика
Путин обеспокоен вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы
Президент РФ Владимир Путин и постоянные члены Совбеза страны выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 06:30
Футбол
«Вулверхэмптон» за рекордную сумму выкупит у «Бенфики» Рауля Хименеса
По информации The Telegraph, английский клуб выкупит 27-летнего мексиканца у "Бенфики" за 25 миллионов фунтов.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест
Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Политика
Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G
В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.
Обновлено в 05:43
Общество
Петербург и Москва возглавили рейтинг регионов по гендерному равенству
Санкт-Петербург, Москва и Республика Калмыкия вошли в тройку регионов РФ по гендерному равенству в различных сферах жизни согласно исследованию, сообщила ведущий научный сотрудник института экономики РАН Марина Баскакова на круглом столе в Мосгордуме.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Москвичка месяц жила с телом умершего сына
В московском районе Гольяново женщина около месяца проживала в квартире рядом с телом умершего сына, сообщает 29 марта агентство «Москва» со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:09
Общество
Telegram Messenger LLP удалили из британского реестра юрлиц
Компания Telegram Messenger LLP была удалена из британского государственного реестра юридических лиц.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Москве у актрисы Елены Кориковой украли кошелек
Обновлено в 06:20
Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Важное за сутки
AFP: умерла режиссер Аньес Варда
Французский кинорежиссер Аньес Варда скончалась на 91-м году жизни.
Обновлено в 06:37
Экономика
Годовая выручка «Россетей» впервые в истории превысила триллион рублей
Отмечается, что показатель выручки, превышающей триллион рублей, зафиксирован впервые за всю историю компании.
Обновлено в 06:31
Политика
МВД: после поражения в Сирии ИГ смещает интересы в страны СНГ
«Стратегическое поражение Халифата в Сирии и Ираке влечёт смещение интересов «Исламского государства» на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении», — цитирует Ильиных РИА Новости.
Обновлено в 06:40
Автоспорт
Боттас на этапе «Формулы-1» в Бахрейне попробует повторить результат гонки в Австралии
Программа второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Бахрейна - стартует в пятницу двумя свободными практиками.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
На Кубани нашли подростков, потушивших Вечный огонь
Обновлено в 06:42
Баскетбол
Прохоров может продать арену «Бруклина»
Обновлено в 05:50
Политика
Вступили в силу законы о недостоверных новостях и защите госсимволов
В России вступили в силу два закона: о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти.
Обновлено в 01:58
Здоровье
Кадыров: в Чечне удалось сократить смертность по всем причинам
Подводя итоги работы отрасли за прошлый год, глава Чечни сообщил на своей странице «ВКонтакте» о позитивных изменениях «по показателям смертности по всем десяти причинам».
Обновлено в 02:44
Общество
Программа реновации началась в районе Котловка на юго-западе Москвы
Программа реновации началась в районе Котловка на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Андрей Валуй.
Обновлено в 03:43
Финансы
ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 30 марта
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 марта, составляет 64,7347 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 06:18
Политика
Франция отказалась подчиняться США и Китаю
Ле Мэр отметил, что создание собственных амбициозных проектов в сфере производства и технологического развития позволит Европе достойно ответить на брошенные США и Китаем вызовы в экономической сфере.
Обновлено в 02:10