Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топливаРИА Новости 05:46

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала неудачное выступление российских фигуристов на прошедшем чемпионате мира.

с чего всё началось

Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топлива

Политика Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.

Происшествия В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло «Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.

Происшествия Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».

Экономика Выручка Qiwi подскочила на 49%. Акции все равно подешевели Чистая выручка одного из крупнейших российских платежных сервисов Qiwi по итогам 2018 года составила ₽19,7 млрд ($283 млн).

Происшествия Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экономика Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.

Политика Путин обеспокоен вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы Президент РФ Владимир Путин и постоянные члены Совбеза страны выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.

Футбол «Вулверхэмптон» за рекордную сумму выкупит у «Бенфики» Рауля Хименеса По информации The Telegraph, английский клуб выкупит 27-летнего мексиканца у "Бенфики" за 25 миллионов фунтов.

Происшествия Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.

Политика Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.

Общество Петербург и Москва возглавили рейтинг регионов по гендерному равенству Санкт-Петербург, Москва и Республика Калмыкия вошли в тройку регионов РФ по гендерному равенству в различных сферах жизни согласно исследованию, сообщила ведущий научный сотрудник института экономики РАН Марина Баскакова на круглом столе в Мосгордуме.

Происшествия Москвичка месяц жила с телом умершего сына В московском районе Гольяново женщина около месяца проживала в квартире рядом с телом умершего сына, сообщает 29 марта агентство «Москва» со ссылкой на источник.

Общество Telegram Messenger LLP удалили из британского реестра юрлиц Компания Telegram Messenger LLP была удалена из британского государственного реестра юридических лиц.

Политика Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Политика МВД: после поражения в Сирии ИГ смещает интересы в страны СНГ «Стратегическое поражение Халифата в Сирии и Ираке влечёт смещение интересов «Исламского государства» на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении», — цитирует Ильиных РИА Новости.

Автоспорт Боттас на этапе «Формулы-1» в Бахрейне попробует повторить результат гонки в Австралии Программа второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Бахрейна - стартует в пятницу двумя свободными практиками.

Политика Вступили в силу законы о недостоверных новостях и защите госсимволов В России вступили в силу два закона: о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти.

Здоровье Кадыров: в Чечне удалось сократить смертность по всем причинам Подводя итоги работы отрасли за прошлый год, глава Чечни сообщил на своей странице «ВКонтакте» о позитивных изменениях «по показателям смертности по всем десяти причинам».

Общество Программа реновации началась в районе Котловка на юго-западе Москвы Программа реновации началась в районе Котловка на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Андрей Валуй.

Финансы ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 30 марта Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 марта, составляет 64,7347 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.