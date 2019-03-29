Энергетика

Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топливаРИА Новости 05:46

Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Читать в источнике
с чего всё началось

Минэнерго рассчитывает, что продление заморозки цен на топливо больше не понадобится

Минэнерго России считает, что действия соглашения с нефтяниками о заморозке цен на топливо до конца июня будет достаточно. "Мы считаем [трех дополнительных месяцев], будет достаточно", - сказал журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума глава Минэнерго Александр Новак.
ТАСС05:02

Подробнее о событии

Правительство обсудит источники топливных льгот 1 апреля

Российская газета07:39

Минэнерго России считает достаточным продление заморозки цен на топливо до июля

РЖД-Партнер06:03

Новак: Соглашение с нефтяниками достаточно продлить до июля

Росбалт04:56

Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топлива

РИА Новости05:46

Новак: Зафиксировать предложения по стабилизации рынка топлива планируется на следующей неделе

Якутия 2404:33

Минэнерго не планирует продлевать соглашение с нефтяниками после 1 июля

Коммерсантъ05:23

Заморозка горючего: удержание цен на бензин не решает главную проблему

Известия02:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Кино

HBO опубликовала трейлер сериала «Чернобыль»

Телесеть HBO показала трейлер мини-сериала "Чернобыль".
Обновлено в 02:18
Происшествия

ФСБ прослушивала Михаила Абызова два года

ФСБ прослушивала телефонные разговоры бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Ваню Крапивина посмертно наградили за мужество

"За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Крапивина Ивана Константиновича", — говорится в тексте указа президента России.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Актриса Софья Каштанова впервые стала мамой

Известная российская актриса Софья Каштанова, прославившаяся одной из главных ролей в сериале «Полицейский с Рублевки», сообщила поклонникам радостную новость – она впервые стала мамой.
Обновлено в 04:53
Авто

В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal

В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
Обновлено в 07:53
Экономика

Годовая выручка «Россетей» впервые в истории превысила триллион рублей

Объём выручки предприятий группы «Россети» по итогам работы в 2018 году составил 1021,6 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО).
Обновлено в 06:31
Технологии

Роскомнадзор добрался до VPN-сервисов

Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено вчера в 16:32
Здоровье

В Дагестане сменилось руководство восьми медучреждений

В рамках очередного заседания коллегии Минздрава РД, прошедшего 28 марта под руководством главы ведомства Джамалудина Гаджиибрагимова, были озвучены изменения, внесенные в кадровый состав системы здравоохранения республики.
Обновлено в 05:58
Экономика

Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета

Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Политика

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

Автоматизированную линию сборки самолетов Ил-76МД-90А запустят летом

Обновлено в 03:40
Происшествия

В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице

Обновлено в 08:18
Политика

Украина укрепила границу с Крымом

24 марта помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что страна усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии выборов главы государства.
Обновлено в 00:29
Футбол

Пике назвал Месси одним из главных троллей

Обновлено вчера в 20:45
Спорт

Роднина связала провал мужского фигурного катания в России с Плющенко

Советская фигуристка Ирина Роднина подвела итоги чемпионата мира 2019 по фигурному катанию в японской Сайтаме, объяснив неудачное выступление российских спортсменов тем, что долгие годы спортивный мир проявлял особый интерес к Евгению Плющенко, «осаживая» других спортсменов.
Обновлено в 08:22
Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» Зеленского

Обновлено в 04:33
Культура

Худрук Александринки попросил поддержать объединение с театром Волкова

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин попросил труппу поддержать объединение Александринки и ярославского Театра драмы имени Волкова.
Обновлено в 07:03
Гаджеты

В Сети появился первый чертеж iPhone XI

В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Футбол

Женская сборная России сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга женских сборных. Российская команда осталась на 25-м месте.
Обновлено в 07:47
Общество

Главе Советска досталось из-за пугающего «праздника газификации»

Глава администрации Советска имел неприятный разговор с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым из-за того, что главе региона пришлось объявлять о газификации микрорайона на фоне разрушенных зданий.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено в 02:47
Политика

Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине

Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не исключил, что в стране может случиться новый майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта.
Обновлено в 06:44
Политика

Порошенко заявил, что Коломойский мстит Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что владелец телеканала «1+1» бизнесмен Игорь Коломойский распространяет лживую информацию о нём с целью отомстить государству за национализацию ПриватБанка, которая состоялась в 2016 году.
Обновлено в 05:20
Общество

В Чите обсуждают откровенные фотографии активистки «Молодой гвардии»

Откровенные фотографии руководителя забайкальского отделения «Молодой гвардии» Ульяны Путинцевой в нижнем белье и купальнике стали поводом для проведения партийной проверки в Забайкальском отделении «Единой России».
Обновлено в 00:21
Финансы

Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму

Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Израиль нанес авиаудар по Алеппо

Армия Израиля отказалась комментировать эти события. Она не подтверждала, что нанесла удар. Израиль не в первый раз атакует Сирию.
Обновлено вчера в 01:32
Авто

Пикап УАЗ стал папамобилем в сериале Соррентино «Новый Папа»

Итальянские СМИ сообщают, что после этого создатели сериала обратились за помощью к официальному дилеру Ульяновского автозавода в Италии, где автомобилю придали соответствующую статусность.
Обновлено в 06:54
Политика

Дмитрий Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в суде

Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в судебную коллегию Верховного суда иск с требованием признать недействительным так называемый закон Клишаса — закон об оскорблении власти.
Обновлено в 07:40
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Религия

Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ

Обновлено в 01:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное