Энергетика

Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топливаРИА Новости 05:46

Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
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с чего всё началось

Минэнерго рассчитывает, что продление заморозки цен на топливо больше не понадобится

Минэнерго России считает, что действия соглашения с нефтяниками о заморозке цен на топливо до конца июня будет достаточно. "Мы считаем [трех дополнительных месяцев], будет достаточно", - сказал журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума глава Минэнерго Александр Новак.
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