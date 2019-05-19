Энергетика
Нигерия надеется на продление сделки ОПЕК+ до конца годаПРАЙМ 08:04
Отвечая на вопрос, поддерживает ли Нигерия возможность продления сделки до конца года, министр сказал: "Мы надеемся на это". ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года.
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Происшествия
В Свердловской области автомобиль упал с моста в реку
"В селе Коптелово водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 15:15
Общество
Западной Украине и Одесской области грозит шторм
«По данным Укргидрометцентра, 18 мая в западных, Винницкой и Одесской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 03:33
Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем
Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено в 12:27
Происшествия
В Екатеринбурге иномарка повисла на крыше другой машины
Сегодня, 19 мая, в Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Челюскинцев произошло необычное ДТП: водитель на BMW перелетел через газон и оказался на крыше другого автомобиля.
Обновлено в 09:07
Авто
Новый Land Rover Defender замечен на дорогах Индии
Британский внедорожник был замечен на дорогах Индии. По фотографиям видно, что новинка сохранила общие черты.
Обновлено в 05:29
Культура
Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»
Почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в киноискусство на Каннском кинофестивале получил знаменитый французский актер Ален Делон.
Обновлено в 15:23
Хоккей
Швейцария — Россия 0:2 (2-й период)
Команда Ильи Воробьева одержала пять побед и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. Прямая трансляция Первого канала из Братиславы.
Обновлено в 12:29
Игры
21 мая в Overwatch стартует празднование годовщины игры
Overwatch будет бесплатной на всех платформах в течение недели с 21 по 28 мая. Пользователи могут предварительно скачать игру уже сегодня.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Bild: в Германии опрокинулся междугородний автобус
Обновлено в 13:38
Общество
Украденный мост: В Киеве готовят к открытию архитектурное чудо. Фоторепортаж
Обновлено в 01:05
Гаджеты
Показаны основные особенности дизайна Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note 10 Pro
По мнению PhoneArena, четверная камера Galaxy Note 10 Pro будет напоминать раскладку у Galaxy A9 — четыре модуля расположены вертикально в один ряд в левом верхнем углу задней панели.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают год со дня своей свадьбы в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, и за это время стало сложно представить место, где бы не слышали хотя бы об одном скандале, связанном с 37-летней герцогиней Сассекской.
Обновлено в 09:20
Религия
Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.
Обновлено в 14:08
Футбол
Гол Попова принес «Ростову» победу над «Зенитом»
Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Ивелин Попов.
Обновлено в 13:54
Политика
Депутат Рады оценил потери от сокращения торговли с Россией
Депутат Верховной рады Вадим Новинский заявил, что Украина потеряла около 80 миллиардов долларов из-за сокращения экспорта в Россию.
Обновлено в 04:42
Политика
Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны
Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено в 14:06
Музыка
Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено в 00:08
Шоу-бизнес
Солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Солистку британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, известную также как Mel B, госпитализировали с потерей зрения.
Обновлено в 07:35
Кино
Джонни Уик 3 «побил» «Мстителей» по сборам за уикенд
Третья часть боевика «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли собрала около 57 миллионов долларов за первые выходные в американском прокате.
Обновлено в 13:38
Политика
Президент Эстонии выступила против права голоса России в ПАСЕ
Эстонский президент Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено в 13:53
Происшествия
В Каире прогремел взрыв возле туристического автобуса
Обновлено в 13:43
Политика
Бывший глава Крыма сожалеет, что на полуострове не провели АТО
Экс-председатель РК добавил, что военные не получили команду от украинских властей.
Обновлено в 08:52
Экономика
Греф рассказал о попытках воровства в Сбербанке
Греф подчеркнул, что у Сбербанка не было ни одного случая, когда бы в состав преступной банды входил сотрудник банка или сам клиент.
Обновлено в 11:21
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Баскетбол
Экс-баскетболист ЦСКА станет генеральным менеджером клуба НБА
Бывший баскетболист московского ЦСКА Траджан Лэнгдон будет назначен на пост генерального менеджера клуба НБА "Нью-Орлеан Пеликанс", сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист The Athletic Шэмс Чарания.
Обновлено в 12:04
Футбол
«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые сыграет в Лиге чемпионов
Футболисты "Краснодара" на выезде нанесли крупное поражение тульскому "Арсеналу" в 29-м туре Российской премьер-лиги.
Обновлено в 12:21
Политика
Россиянка Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы
Девушку приговорили к 18 месяцам заключения за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство Россиянка Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев, записала видеообращение из тюрьмы, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:58