Энергетика
Новак рассказал о переговорах с министром энергетики Саудовской АравииРИА Новости 10:05
Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что на встрече со своим саудовским коллегой Халидом аль-Фалихом обсудил ситуацию на рынке нефти, вопрос обострения отношений между Саудовской Аравией и Ираном не затрагивался.
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Общество
Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube
Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
Обновлено в 11:01
Политика
Порошенко уволил главу своей администрации
Ранее сообщалось, что Порошенко лишился главы администрации. Уточняется, что Райнин стал главой администрации Порошенко в 2016 году.
Обновлено в 13:56
Экономика
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»
Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено в 10:11
Гаджеты
Показаны основные особенности дизайна Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note 10 Pro
По мнению PhoneArena, четверная камера Galaxy Note 10 Pro будет напоминать раскладку у Galaxy A9 — четыре модуля расположены вертикально в один ряд в левом верхнем углу задней панели.
Обновлено в 12:07
Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем
Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено в 12:27
Музыка
Омич хочет подать в суд на Олега Газманова
Как рассказывает Шаханин, он написал «Бессмертный полк» на стихи своего отца, снял клип и разместил его на YouTube ещё в 2017 году, а в апреле 2018-го вышла одноимённая песня Газманова.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Каире прогремел взрыв возле туристического автобуса
28 декабря прошлого года взрыв произошел в момент проезда автобуса с туристами из Вьетнама по улице эль-Марьютыя недалеко от пирамид Гизы.
Обновлено в 13:43
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено в 04:39
Футбол
«Зенит» проиграл «Ростову» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:08
Энергетика
Минэнерго не исключает дефицита нефти на мировом рынке
Министерство энергетики России не исключает, что может произойти дефицит нефти на мировом рынке.
Обновлено в 15:15
Хоккей
Еременко подписал новый контракт с московским «Динамо»
Двукратный чемпион мира в составе сборной России голкипер Александр Еременко заключил новый контракт с московским "Динамо", сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 13:46
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Теннис
Надаль обыграл Джоковича в финале турнира в Риме
Обновлено в 12:46
Единоборства
Экс-боец UFC перенес девятичасовую операцию после проигрыша нокаутом
Бывший боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC), ныне выступающий в чемпионате ONE FC Сейдж Норткатт получил серьезную травму во время поединка с Космо Александре в дебютном поединке турнира, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:58
Игры
21 мая в Overwatch стартует празднование годовщины игры
Overwatch будет бесплатной на всех платформах в течение недели с 21 по 28 мая. Пользователи могут предварительно скачать игру уже сегодня.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского
Обновлено в 02:31
Происшествия
Момент крушения самолета в Китае попал на видео
Происшествие случилось в китайской провинции Шаньдун. Момент падения самолета попал на видео.
Обновлено в 11:20
Финансы
Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году
Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Свердловской области автомобиль упал с моста в реку
"В селе Коптелово водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 15:15
Здоровье
Кардиолог рассказал, какие продукты полезны для сердца
Обновлено в 08:18
Гаджеты
Подтвердилось существование чипсета среднего уровня AMD B550
Уже совсем скоро, 27 мая, компания AMD в рамках Computex 2019 представит свои новые настольные процессоры Ryzen 3000, построенные на архитектуре Zen 2. На той же выставке производители материнских плат представят свои новинки на старшем чипсете AMD X570.
Обновлено в 10:17
Экономика
Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать
Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
Обновлено в 07:21
Футбол
УЕФА назвал цены на билеты Евро-2020 в Петербурге
Стала известна стоимость билетов на игры Чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 12:18
Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.
Обновлено в 08:04
Музыка
Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Москве участник полумарафона умер после финиша
В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Политика
Бывший глава Крыма сожалеет, что на полуострове не провели АТО
Экс-председатель РК добавил, что военные не получили команду от украинских властей.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Во взрывах на танкерах в ОАЭ заподозрили военных США
Формально поводом для переброски американских военных на Ближний Восток стала повышенная боеготовность Ирана и угроза интересам США в регионе.
Обновлено вчера в 13:46
Футбол
Сборная Нидерландов стала победителем юношеского Евро-2019
В финальном матче юношеского чемпионата Европы по футболу (U-17) сборная Нидерландов обыграла итальянцев.
Обновлено в 13:24