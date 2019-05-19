Энергетика

Новак рассказал о переговорах с министром энергетики Саудовской АравииРИА Новости 10:05

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что на встрече со своим саудовским коллегой Халидом аль-Фалихом обсудил ситуацию на рынке нефти, вопрос обострения отношений между Саудовской Аравией и Ираном не затрагивался.
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