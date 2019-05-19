Энергетика
Новак рассказал о переговорах с министром энергетики Саудовской АравииРИА Новости 10:05
Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что на встрече со своим саудовским коллегой Халидом аль-Фалихом обсудил ситуацию на рынке нефти, вопрос обострения отношений между Саудовской Аравией и Ираном не затрагивался.
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Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»
Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
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«Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах за право выступать в РПЛ
Футболисты самарских "Крыльев Советов" сыграют в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.
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Армия и оружие
«Так лечат бойцов „лучшей армии“»: полуразвалившийся госпиталь для бойцов ВСУ сняли на видео
Один из раненых бойцов 79-й бригады ВСУ показал, как выглядит военный госпиталь изнутри.
Обновлено в 08:10
Происшествия
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Обновлено в 05:15
Политика
Обнародована программа инаугурации Зеленского
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Происшествия
Участник Московского полумарафона умер после финиша
Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
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Общество
Пародию на Якубовича в стиле Mortal Kombat удалили с YouTube
Ролик «Леонид Якубович в игре Mortal Kombat» быстро получил славу — более 1,5 миллиона просмотров за неделю.
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Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
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Происшествия
При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека
На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Обновлено в 00:10
Футбол
Агент Головина рассказал о будущем футболиста
Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
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Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
Студенту из Екатеринбурга грозит отчисление за участие в акциях
Обновлено вчера в 16:28
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Финансы
Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году
Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.
Обновлено в 09:54
Политика
Россия 20 мая начнет прокачку чистой нефти по «Дружбе» в Польшу
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что прокачка чистой российской нефти по трубопроводу «Дружба» в сторону Польши начнется 20 мая.
Обновлено в 10:47
Политика
Лавров заявил, что Россия не пойдет на уступки в ущерб ее интересам
Россия не пойдет на уступки, противоречащие коренным национальным интересам страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Старший сын Натальи Водяновой удивил поклонников модели своим ростом
Вырос малыш😱❤️, — подписала Наталья Водянова. В комментариях звезда отметила, что рост Лукаса - 195 сантиметров.
Обновлено в 08:01
Музыка
Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе
Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 09:03
Футбол
«Манчестер Сити» объявил об уходе Компани
«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил об уходе защитника и капитана команды Венсана Компани.
Обновлено в 04:10
Музыка
Победитель Евровидения-2019 скрыл свою ориентацию ради голосов
Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс (Duncan Laurence), который стал победителем международного песенного конкурса Евровидение-2019, решил скрыть свою сексуальную ориентацию, чтобы не потерять голоса.
Обновлено в 01:39
Политика
Киев потребовал от Египта объяснить задержание танкера с 17 украинцами
Начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что ведомство требует от властей Египта объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту, передает УНИАН.
Обновлено в 08:44
Гаджеты
Xiaomi создала управляемую со смартфона кормушку для котов
Компания Xiaomi представила новый продукт — умную кормушку для кошек и небольших собак Furrytail Pet Smart Feeder.
Обновлено вчера в 10:23
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Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику
Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
Обновлено в 07:25
Экономика
Правительство Украины обжаловало решение суда по Приватбанку
Кабинет министров Украины обжаловал решение Окружного административного суда города Киева о признании незаконной национализации Приватбанка, сообщается в перечне апелляционных жалоб Окружного админсуда.
Обновлено в 08:46
Футбол
«Реал» завершил провальный сезон домашним поражением от «Бетиса»
Итоговый счёт - 0:2. "Реал" завершил провальный сезон домашним поражением от "Бетиса".
Обновлено в 07:54