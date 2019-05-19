Энергетика
Новак рассказал о переговорах с министром энергетики Саудовской АравииРИА Новости 10:05
Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что на встрече со своим саудовским коллегой Халидом аль-Фалихом обсудил ситуацию на рынке нефти, вопрос обострения отношений между Саудовской Аравией и Ираном не затрагивался.
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Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Футбол
«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов
Что касается ЦСКА, то у них 48 баллов. Таким образом, "Краснодар" впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.
Обновлено в 11:55
Религия
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует.
Обновлено в 10:54
Музыка
Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено в 00:08
Футбол
Донецкий «Шахтер» в 12-й раз стал чемпионом Украины
Гол забил Жуниор Мораес (11-я минута). Донецкий клуб стал чемпионом Украины в третий раз подряд и в 12-й раз в своей истории.
Обновлено в 12:09
Кино
Более миллиона фанатов потребовали переснять финал «Игры престолов»
Петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов" собрала уже более миллиона подписей - всего за пару дней.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Ирина Пегова опубликовала фото со своей дочерью
Ирина Пегова опубликовала фото с Татьяной в Instagram, получив много лестных слов в свой адрес.
Обновлено в 11:51
Музыка
Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе
Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем
Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на КАД в Ленинградской области
Один человек погиб, двое, в том числе ребенок, получили травмы в воскресенье в результате столкновения двух легковых машин и "Газели" на внешнем кольце кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Ленинградской области.
Обновлено в 11:34
Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом в районе пирамид, ранения получили 14 человек, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Политика
Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 09:48
Экономика
Биткойн сохранил биржевой риск
По данным агентства Reuters, в 6:15 утра по мск курс виртуальной валюты опускался до отметки $6,62 тыс. — значениям семидневной давности.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Красноярском крае загорелись восемь дачных построек из-за пала травы
Восемь дачных построек загорелись из-за пала сухой травы в Красноярском крае, общая площадь пожара составляет десять гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 05:25
Авто
Электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины
По результате экспериментов был сделан вывод, согласно которому электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины.
Обновлено в 11:06
Авто
Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown добрался до дилеров
Новый роскошный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown предыдущего поколения, появится в продаже уже в июне 2019 года.
Обновлено в 08:53
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Дмитрия Фролова и Андрей Васильева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Связанны ли эти два дела, пока не ясно.
Обновлено 17 мая в 10:24
Общество
Украденный мост: В Киеве готовят к открытию архитектурное чудо. Фоторепортаж
Обновлено в 01:05
Наука
Пластик вредит фотосинтезирующим микробам
Можно сказать, что из-за веществ, которые содержатся в пластмассах, мы лишаем себя какой-то части кислорода.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии
Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.
Обновлено в 12:16
Транспорт
В России временно ограничат движение грузовиков по трассам
С 20 мая по 31 августа при значениях дневной температуры свыше 32 градусов тепла в России вводится ограничение для проезда большегрузного транспорта в дневное время.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу
41-летняя Ольга Орлова согласилась вести передачу вместо Леры. Певица появилась в кадре с Оскаром Кучерой.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Москве участник полумарафона умер после финиша
В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Здоровье
Британские хирурги прооперировали ребенка в утробе матери
Обновлено в 10:32
Политика
Захарова пообещала помочь Бутиной в поиске средств на адвокатов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что внешнеполитическое ведомство сделает всё возможное, чтобы помочь заключенной в США Марии Бутиной, в том числе и в вопросе оплаты адвокатов.
Обновлено в 12:10
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику
Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
Обновлено в 07:25