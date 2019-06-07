Экономика
Новак провёл встречу с саудовским министром энергетикиRT на русском вчера в 16:25
Глава Минэнерго России Александр Новак провёл двустороннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалихом в рамках Петербургского международного экономического форума.
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Главы Минэнерго России и Саудовской Аравии обсудили взаимодействие в ОПЕК+ и торговле
Вести.Финансвчера в 18:43
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Хоккей
«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»
"Сент-Луис" добился гостевой победы и повел в серии со счетом 3:2. Российские легионеры "Сент-Луиса" Владимир Тарсенко и Иван Барбашев результативными действиями не отличились.
Обновлено вчера в 23:16
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Наука
KLM представила пассажирский самолет с сиденьями внутри крыла
Инженеры авиакомпании KLM вместе с Делфтским технологическим университетом представили новый проект самолета, в котором пассажирские места будут расположены внутри крыльев, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный суд в Канзасе приговорил российскую гражданку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
Обновлено вчера в 23:53
Экономика
Правительство собирается мотивировать семьи на рождение первенца
Правительство разрабатывает меры, чтобы дополнительно мотивировать семьи на рождение первого ребенка, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено вчера в 18:59
Общество
Описана судьба России во время климатической катастрофы
Международная группа ученых из России и США выяснили, что к концу XXI века из-за глобального потепления значительная доля азиатской части России станет пригодной для жизни большого числа людей, в том числе климатических беженцев.
Обновлено в 00:31
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Самарской области
Обновлено в 01:11
Политика
В Раде обвинили украинскую власть в искусственном завышении цен на газ
Депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что власти искусственно завышают цены на газ, обманывая население страны.
Обновлено в 00:55
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено 05 июня в 12:41
Политика
Зеленский поручил вывести на президентском самолете из Грузии 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить из Грузии на президентском самолете десять задержанных детей.
Обновлено вчера в 22:08
Здоровье
В Сочи врачи спасли мужчину с тяжелым панкреатитом
Адлерские хирурги успешно прооперировали мужчину, пациента уже выписали.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Авиабаза в Сирии с российскими военными оказалась частично уничтожена. Фото
Обновлено 05 июня в 20:11
Футбол
Окружение Ригони призывает его покинуть «Зенит»
Окружение полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони желает, чтобы он покинул команду.
Обновлено в 01:09
Политика
Опубликована вторая серия интервью с Т.Давыденко
Видео начинается с того, что председатель СП благодарит журналиста за вышедшее интервью, и за то, что Караулов выполнил обещание и передал документы президенту.
Обновлено вчера в 01:43
Происшествия
В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом
Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
Аэропорт Барнаула из-за тумана не смог принять три московских рейса
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
Норвежская Equinor эвакуировала рабочих с платформы в Северном море
Норвежская государственная компания Equinor эвакуировала персонал с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Рослесхоз проводит дополнительные проверки по лесам Иркутской области
Рослесхоз направил в Иркутскую область 20 специалистов для оказания содействия органам прокуратуры и следствия в дополнительной проверке исполнения лесного законодательства в регионе в сфере противодействия незаконному обороту древесины, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 09:55
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Шоу-бизнес
Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после отравления Алибасова
Создатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу в Москве 4 июня. Сообщалось, что он отравился жидкостью для прочистки труб.
Обновлено вчера в 10:44
Здоровье
Дерматолог рассказала, как защитить кожу в жару
Врачи рекомендуют находиться на солнце не более четырех часов и использовать защитный крем с минимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей SPF30-50.
Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие
«Генетический паспорт» военнослужащего появится в России
Глава РАН Александр Сергеев рассказал о планах создать "генетический паспорт" военнослужащего. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
В Приморье водитель Lexus погиб в страшном ДТП
В Приморье произошло ДТП с участием иномарки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Instagram-сообщество dps_vl.
Обновлено вчера в 22:39
Общество
В США изучают планы по сносу школы «Колумбайн»
Власти в штате Колорадо изучают планы по сносу школы "Колумбайн", стрельба в которой в 1999 году унесла жизни 13 человек, сообщает местный телеканал Denver7.
Обновлено вчера в 21:01
Авто
Названы самые уязвимые для угона в России автомобили
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено вчера в 07:39
Армия и оружие
Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о массовых потерях в боях с ополчением
Предложение последовало после того, как командование ВСУ в Донбассе сообщило о том, что украинские войска вторые сутки подряд несут потери.
Обновлено в 00:49
Здоровье
Строительство больниц в Севастополе по ФЦП займет около трех лет
Работы по строительству онкологического центра, инфекционной больницы и больницы скорой помощи, которые должны появиться в Севастополе в рамках федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова, займут около трех лет.
Обновлено вчера в 16:19
Здоровье
В пензенские медицинские организации придет более 400 новых сотрудников
Новую работу ищут не только студенты. 47 врачей и 248 средних медицинских работников тоже участвуют в распределении.
Обновлено в 01:36