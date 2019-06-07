Экономика

Новак провёл встречу с саудовским министром энергетикиRT на русском вчера в 16:25

Глава Минэнерго России Александр Новак провёл двустороннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалихом в рамках Петербургского международного экономического форума.
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Новак переговорил с министром энергетики Саудовской Аравии по ОПЕК+

Газета.Ruвчера в 16:55

Новак провел переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии на полях ПМЭФ-2019

ТК Звездавчера в 16:47

ГЛАВА МИНЭНЕРГО РФ НОВАК: РФ ПЛАНИРУЕТ ОБСУЖДЕНИЕ СПГ-ПРОЕКТОВ С САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ

Financial Oneвчера в 12:42

Новак провёл встречу с саудовским министром энергетики

RT на русскомвчера в 16:25

Новак и аль-Фалех обсудили варианты решения будущей встречи ОПЕК+

ТАССвчера в 16:09

Новак обсудил с аль-Фалехом варианты решения следующей встречи ОПЕК+

Вестник Кавказавчера в 15:55

Россия и Саудовская Аравия обсудили будущую встречу ОПЕК+

Известиявчера в 16:36
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Общество

Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Политика

Националисты забросали файерами дом Порошенко

Обновлено вчера в 10:01
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева поужинала с Эммануэлем Макроном

Накануне вечером Виктория в компании любимого мужчины Игоря Булатова и коллег по FIFA поужинала с Эммануэлем Макроном, президентом Франции.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Политика

Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Петербургу

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после завершения рабочих мероприятий совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, сообщила Русская служба BBC.
Обновлено в 04:20
Здоровье

Дерматолог рассказала о вреде макияжа в жару

Обновлено в 01:01
Армия и оружие

В России появится генетический паспорт военнослужащего

В России планируют создать генетический паспорт военнослужащего, который позволит более точно ориентировать их по военным специальностям.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки

После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено 05 июня в 19:34
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено вчера в 07:52
Политика

Кудрин сравнил правительство с замершим в прыжке тигром

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления на ПМЭФ-2019 вновь сравнил правительство РФ с тигром, но отметил, что он «замер в прыжке».
Обновлено в 03:18
Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
Обновлено вчера в 11:32
Футбол

«Ливерпуль» представил гостевую форму на следующий сезон

Обновлено в 04:49
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Политика

В Кремле ответили на призыв Лондона «изменить поведение»

Москва не намерена менять поведение по отношению к Лондону и хочет взаимовыгодных отношений, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США

В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Общество

Шестое июня стало самым жарким днём с начала года

Обновлено в 01:38
Политика

Шредер осудил давление США на Данию и ЕС по «Северному потоку - 2»

Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку-2", заявил бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на бизнес-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 03:34
Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»

В ночь на 7 июня в Бостоне состоялся пятый матч финальной серии Кубка Стэнли, где "Брюинз" на своем льду принимал "Сент-Луис Блюз".
Обновлено в 04:11
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Политика

Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании

В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.
Обновлено вчера в 17:25
Наука

Кардиологи назвали семь способов предотвратить болезни сердца

Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Подлодки ТОФ провели «торпедную дуэль» в Японском море

Дизельные подводные субмарины Приморской флотилии Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений разыграли дуэль с применением торпед.
Обновлено в 04:10
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

5 июня Зеленский обратился к российским властям после обстрела.
Обновлено в 04:43
Футбол

Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие

Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером

В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 03:56
Экономика

На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты

Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
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