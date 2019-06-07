Экономика
Новак провёл встречу с саудовским министром энергетикиRT на русском вчера в 16:25
Глава Минэнерго России Александр Новак провёл двустороннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалихом в рамках Петербургского международного экономического форума.
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Новак провел переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии на полях ПМЭФ-2019
ТК Звездавчера в 16:47
ГЛАВА МИНЭНЕРГО РФ НОВАК: РФ ПЛАНИРУЕТ ОБСУЖДЕНИЕ СПГ-ПРОЕКТОВ С САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ
Financial Oneвчера в 12:42
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