Экономика

Новак провёл встречу с саудовским министром энергетикиRT на русском вчера в 16:25

Глава Минэнерго России Александр Новак провёл двустороннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалихом в рамках Петербургского международного экономического форума.
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Новак провёл встречу с саудовским министром энергетики

RT на русскомвчера в 16:25

Главы Минэнерго России и Саудовской Аравии обсудили взаимодействие в ОПЕК+ и торговле

Вести.Финансвчера в 18:43

Новак переговорил с министром энергетики Саудовской Аравии по ОПЕК+

Газета.Ruвчера в 16:55

Россия и Саудовская Аравия обсудили будущую встречу ОПЕК+

Известиявчера в 16:36

Министр энергетики РФ: Никаких решений по ОПЕК+ ещё не принято

Life.ruвчера в 18:04

Новак и аль-Фалех обсудили варианты решения будущей встречи ОПЕК+

ТАССвчера в 16:09

Новак обсудил с аль-Фалехом варианты решения следующей встречи ОПЕК+

Вестник Кавказавчера в 15:55
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 02:59, Ашберн
Политика

Шредер рассказал о давлении США на ЕС из-за «Северного потока-2»

Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер рассказал о причинах давления на Евросоюз со стороны США из-за «Северного потока-2».
Обновлено в 02:50
Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Политика

Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции

Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:06
Общество

Выявлена неожиданная опасность регулярных тренировок для женщин

Обновлено в 00:25
Происшествия

Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено вчера в 13:32
Шоу-бизнес

Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера

СМИ сообщают, что влюбленные все же расстались. Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе уже больше трех лет, пара воспитывает дочку Лею.
Обновлено вчера в 04:04
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено вчера в 02:47
Экономика

Власти: финансирование Бурятии из федерального бюджета растёт ежегодно

В течение трёх последних лет на 10% ежегодно растёт субсидирование Бурятии из федерального бюджета.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Крестик спас россиянина от смерти при ударе молнии

Обновлено в 01:46
Общество

Соловьев обвинил Соболь в низости и подлости

По словам Соловьева, Соболь «остается в своем репертуаре», передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 18:10
Общество

Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.
Обновлено в 01:45
Политика

Пентагон опасается самостоятельных действий России в Арктике

«Россия в одностороннем порядке может принять решение установить эти границы, если процедуры окажутся не в их пользу, и применить свой военный потенциал для запрета доступа к оспариваемым водам и ресурсам в Арктике»,— говорится в документе.
Обновлено в 01:59
Музыка

Земфира спела на приватном концерте для гостей ПМЭФ

В Петербурге 6 июня состоялся приватный концерт российской певицы Земфиры.
Обновлено в 00:35
Политика

Саакашвили отказался идти в партию Кличко

Обновлено вчера в 21:15
Космос

Проблемы возникли у двигателя спутника «Ямал-601»

Изготовленный во Франции по заказу компании «Газпром космические системы» двигатель самого мощного отечественного гражданского телекоммуникационного спутника «Ямал-601» требует дополнительных проверок.
Обновлено 04 июня в 09:00
Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»

"Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Бостон Брюинз" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес

Ленина заявила, что Алибасов испытывает проблемы со зрением и слухом

Светская львица Лена Ленина в Instagram рассказала о своих взаимоотношениях с Бари Алибасовым.
Обновлено в 02:40
Кино

Сценариста «Чернобыля» удивила реакция России и Украины на сериал

Работавший над сериалом «Чернобыль» американский сценарист Крейг Мазин рассказал, что его удивила реакции на телешоу в странах постсоветского пространства.
Обновлено в 02:07
Экономика

Акционер «Восточного» назвал РСПП необъективным

Сегодня, 7 июня 2019 года, стало известно, что акционер ПАО «Банк Восточный» Шерзод Юсупов считает необъективной комиссию по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), которая обвинила его в нарушении корпоративной этики при обращении в правоохранительные органы без попытки решить спор другими способами.
Обновлено в 02:53
Политика

Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа

Минюст США подготовил новые обвинения против Джулиана Ассанжа, причем в качестве главного свидетеля по ним выступает осужденный мошенник.
Обновлено в 00:54
Происшествия

После пожара в строящемся челябинском конгресс-холле возбудили дело

Обновлено в 02:15
Общество

Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири

Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

В Омске женщина убила двухлетнюю дочь, разозлившись из-за крошек

Обновлено в 02:31
Экономика

По рельсам дружбы: мост между Россией и Китаем откроют в этом году

Обновлено в 02:34
Политика

Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ

Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».
Обновлено в 02:24
Энергетика

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие

Зеленский: Россия потеряла контроль над «подразделениями» республик Донбасса

Президент Владимир Зеленский обвинил Россию в «вопиющем» нарушении Минских договоренностей.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие

Донецкая Горловка в результате обстрела частично осталась без света

Обновлено в 00:34
Транспорт

Минтранс сообщил о тонне неразобранного багажа в Шереметьево

Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для сортировки и обработки багажа, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:34
Политика

Google предупредила власти США о рисках бойкота Huawei

В Google предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о возможных рисках для национальной безопасности страны в случае усиления санкций в отношении Huawei, пишет Financial Times со ссылкой на три источника.
Обновлено в 01:59
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