Экономика

Новак провёл встречу с саудовским министром энергетикиRT на русском 16:25

Глава Минэнерго России Александр Новак провёл двустороннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалихом в рамках Петербургского международного экономического форума.
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Новак и аль-Фалех обсудили варианты решения будущей встречи ОПЕК+

ТАСС16:09

Россия и Саудовская Аравия обсудили будущую встречу ОПЕК+

Известия16:36

Новак провёл встречу с саудовским министром энергетики

RT на русском16:25

Министр энергетики РФ: Никаких решений по ОПЕК+ ещё не принято

Life.ru18:04

Новак обсудил с аль-Фалехом варианты решения следующей встречи ОПЕК+

Вестник Кавказа15:55

ГЛАВА МИНЭНЕРГО РФ НОВАК: РФ ПЛАНИРУЕТ ОБСУЖДЕНИЕ СПГ-ПРОЕКТОВ С САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ

Financial One12:42
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
Политика

Вершинин: Турция подтверждает созыв саммита в астанинском формате

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что турецкая сторона подтверждает планы созыва очередного саммита в астанинском формате по Сирии, но пока конкретных дат нет.
Обновлено в 08:46
Игры

Раскрыты несколько персонажей The Elder Scrolls 6

В преддверии предстоящей игры The Elder Scrolls 6 были раскрыты несколько главных персонажей, а также разнообразных героев и напарников, с которыми необходимо взаимодействовать геймерам.
Обновлено вчера в 01:11
Шоу-бизнес

Катя Гордон заявила, что не называла Ксению Собчак «старой и страшной»

Сегодня в издании Андрея Малахова «Starhit» был опубликован комментарий Кати Гордон к высказыванию Ксении Собчак о дружбе.
Обновлено в 08:05
Общество

Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна

Обновлено в 13:45
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Суд вынес обвинительный приговор силовику по делу о ДТП в Черкесске

Наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 3 месяца и год лишения водительских прав назначено сотруднику ФСИН, обвиненному в том, что сбил женщину и двух детей на пешеходном переходе.
Обновлено в 13:11
Общество

В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов

Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

СМИ узнали о частях войск ПВО РФ на границе с Украиной в день крушения MH17

Обновлено в 02:07
Политика

Зеленский ответил на петицию о своей отставке

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о своей отставке.
Обновлено в 13:29
Футбол

СМИ опубликовали расписание первого тура чемпионата России по футболу

«Спорт-Экспресс» опубликовал расписание первого тура чемпионата России по футболу следующего сезона.
Обновлено в 13:31
Общество

Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева купила квартиру в центре Москвы

Недавно стало известно, что Гузеева владеет роскошной квартирой в центре столицы.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Жена Евгения Леонова-Гладышева: «Каждый месяц тратим 230 тысяч на реабилитацию»

Актер восстанавливается после травмы головы. Каждые три месяца Евгений Леонов-Гладышев проходит реабилитацию.
Обновлено в 16:00
Политика

США предложили провести новый референдум в Крыму

Джон Керии — государственный политик, занимавший должность государственного секретаря США до 2017 года, предложил России провести еще один референдум в Крыму «для надежности».
Обновлено в 03:46
Экономика

РФПИ и Metro вложат 650 млн рублей в магазины у дома

«Инвестиционные средства общим объемом до 650 млн руб. могут быть направлены на предоставление финансирования независимым предпринимателям при открытии ими малых и средних предприятий в торговле», – говорится в сообщении немецкой компании и российского суверенного фонда.
Обновлено в 13:39
Политика

Лиза Пескова извинилась за свое высказывание о казнях гомосексуалистов

По словам девушки, гомосексуализм противоречит «природе» и «любой религии». Позже Пескова написала, что ответила «не подумав» и извинилась.
Обновлено в 17:33
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Общество

Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Наука

Эвкалипт не утоляет жажду, коалам нужна вода

Обновлено вчера в 15:22
Экономика

Кудрин оценил потенциал роста российской экономики

С начала года, по словам главы Счетной палаты, достиг $40 млрд, передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:52
Наука

ФБР рассекретило досье на снежного человека

Обновлено в 04:14
Происшествия

В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США

Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Экономика

«Перекресток» будет продавать еду в рассрочку

Стороны договорились о запуске цифровой карты рассрочки для покупателей сети "Перекресток", говорится в сообщении Х5.
Обновлено в 06:45
Наука

Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное

Обновлено вчера в 06:48
Игры

Larian Studios анонсировала Baldurs’ Gate 3

Обновлено в 12:29
Наука

Глобальные оледенения связали с усилением тектоники плит

Ученые показали, что как минимум три известных периода глобального обледенения в прошлом могли усиливать тектонику — и, наоборот, долгий перерыв между оледенениями отразился в заметном ее замедлении между 1,8 миллиарда и 800 миллионами лет назад.
Обновлено в 02:59
Политика

Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании

В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.
Обновлено в 17:25
Экономика

Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца

Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 12:50
Игры

Вышел кинематографический трейлер Darksiders Genesis

THQ Nordic выпустила кинематографический трейлер Darksiders Genesis. Darksiders Genesis – это спин-офф серии Darksiders.
Обновлено в 10:36
Как работают Яндекс.Новости?
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