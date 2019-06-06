Экономика
Новак провёл встречу с саудовским министром энергетикиRT на русском вчера в 16:25
Глава Минэнерго России Александр Новак провёл двустороннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалихом в рамках Петербургского международного экономического форума.
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ГЛАВА МИНЭНЕРГО РФ НОВАК: РФ ПЛАНИРУЕТ ОБСУЖДЕНИЕ СПГ-ПРОЕКТОВ С САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ
Financial Oneвчера в 12:42
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Армия и оружие
Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе
5 июня Зеленский обратился к российским властям после обстрела.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Крейсер США подрезал российский корабль в Восточно-Китайском море
«При движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересёк курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 м от корабля», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 03:23
Политика
Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа
О новом расследовании дела ЮКОСа ранее сообщал НТВ со ссылкой на на советника генпрокурора Салавата Каримова.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Муж попавшей в больницу Симоньян обратится к юристам
Режиссер Тигран Кеосаян намерен обсудить с юристами конфликт, произошедший между сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и его беременной женой — главным редактором RT и РИА Новости Маргаритой Симоньян.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Под Самарой в ДТП погибли три человека
Обновлено в 03:31
Происшествия
Корреспондент «Медузы» задержан в Москве
Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено в 03:44
Общество
За гостиницу «под храм» в Екатеринбурге просят миллиард рублей
В Екатеринбурге собственник недостроенной гостиницы «Дели», которую некоторые жители города предлагают «превратить» в храм Святой Екатерины, требует 1 млрд рублей.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Полицейский в Москве застрелил задержанного при попытке побега
В Москве сотрудник полиции застрелил задержанного во время попытки сбежать из отделения и захватить его табельное оружие.
Обновлено в 05:26
Происшествия
У острова Русский затонул катер с пассажирами
Обновлено вчера в 20:28
Экономика
Заявитель по делу Калви выдвинул новые обвинения против Baring Vostok
Как сообщает РБК со ссылкой на письмо Юсупова в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), акционер банка утверждает, что кроме хищения 2,6 млрд руб. из «Восточного» через сделку с отступным, за которое обвиняют Калви, из банка вывели еще 1,1 млрд руб. посредством оказания услуг подконтрольными Baring Vostok структурами.
Обновлено в 04:00
Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Заммэра Якутска задержали за взятку недвижимостью на 114 млн рублей
По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего узбека
В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего уроженца Узбекистана, передает «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте
На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.
Обновлено в 04:41
Общество
Севастополь затопило после мощного ливня
Дождь шел в городе всю ночь Севастополь всю ночью поливал дождь, который под утро превратился в сильный ливень с грозой и градом, передают "РИА Новости (Крым )".
Обновлено в 03:12
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
В Красноярске подростки избили школьницу из-за 100 рублей
Видео избиения появилось в интернете. Причина конфликта заключается в том, что девочка, якобы, задолжала своим знакомым около 100 рублей.
Обновлено в 03:49
Культура
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода
Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие
Боевики «Азова» попытались прорваться в ДНР, сообщили в республике
Украинские военные попытались прорваться через позиции ополченцев на горловском направлении, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
Обновлено в 04:58
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Общество
Ученые описали будущее Сибири после глобального потепления
Как ожидается, к 2080 году из-за роста температуры климат в Сибири станет пригодным для жизни человека и земледелия даже в арктической зоне региона.
Обновлено в 03:18
Космос
«Точка Немо»: В NASA рассказали о спрятанном космическом корабле в глубине Тихого океана
Ученые предположили, что в глубине Тихого океана может быть спрятан космический корабль.
Обновлено в 01:33
Транспорт
В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа
В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Обновлено в 01:00
Экономика
Чайка назвал «законно расследуемым» дело Калви
Генеральный прокурор Юрий Чайка на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что для возбуждения уголовного дела в отношении главы фонда Baring Vostok Майкла Калви было «достаточно поводов и оснований», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:41