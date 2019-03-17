Энергетика

Новак прокомментировал возможность пересмотра параметров сделки ОПЕК+Экономика сегодня 14:06

Глава Минэнерго России отметил, что возможность корректировки параметров соглашения на текущий момент не обсуждается. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее призвал участников сделки ОПЕК+ к выполнению обязательств по сокращению объемов нефтедобычи.
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Новак анонсировал сокращение добычи нефти в России

ФАН13:20

Саудовская Аравия снизит экспорт нефти в марте и апреле

RT на русском14:01

Казахстан в апреле снизит добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки

ТАСС14:50

Новак: Россия сократила добычу нефти на 140 тысяч баррелей в сутки

Вести.Ru13:37

Саудовская Аравия снизит экспорт нефти

News.ru14:15

РФ в марте сокращает добычу нефти на 140 тыс барр в сутки к октябрю 2018 г - Новак

ПРАЙМ13:18

РФ на середину марта сократила добычу на 140 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем

Инфорос13:28
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Происшествия

В Сочи приземлился Boeing с неисправностью в крыле

У пассажирского самолета Boeing 737-800 возникли технические проблемы при посадке в международном аэропорту Сочи.
Обновлено в 14:34
Общество

Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы

Обновлено в 10:18
Происшествия

Бывшего вице-президента «Росгосстраха» обвиняют в хищении 7 миллиардов

Следственные органы закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-президента "Росгосстраха" Сергея Хачатурова, которого обвиняют в хищении не менее 7 миллиардов рублей.
Обновлено в 15:29
Происшествия

Данные самописцев указали на сходство двух катастроф Boeing 737 MAX

Обновлено в 13:24
Футбол

Денис Глушаков: Горжусь своей фамилией и в обиду ее не дам

Капитан «Спартака» после домашней ничьей с «Зенитом» (1:1) в 20-м туре РПЛ прервал паузу в общении с прессой в микст-зоне и был весьма многословен.
Обновлено в 15:21
Происшествия

В Москве проверяют бизнес-центр после сообщения о минировании

Все помещения бизнес-центра "Фабрика Станиславского" в центре Москвы проверяют после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:02
Происшествия

В Якутске прошел митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании

На Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг после того, как 17 марта пропала и была изнасилована одна из жительниц города.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Число задержанных участников протеста в Белграде достигло семи

Число задержанных по делу о беспорядках в телецентре в Белграде достигло семи.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес

Врач Началовой назвал ее смерть случайностью

Обновлено в 11:45
Происшествия

При взрыве в Лос-Анджелесе пострадали два человека

Два человека пострадали в воскресенье при взрыве в центральной части Лос-Анджелеса.
Обновлено в 13:53
Космос

Россия и США совместно смоделируют полет на Луну

Совместный российско-американский экспериментальный проект SIRIUS будет запущен 19 марта.
Обновлено в 15:20
Политика

В России ответили на заявление ЕС о непризнании референдума в Крыму

В России прокомментировали заявление Евросоюза, приуроченное к пятилетней годовщине возвращения Крыма.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Пожар на заводе «Искож» в Хакасии потушили

Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в воскресенье днем на заводе "Искож" в городе Черногорске в Хакасии, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:48
Политика

Медведчук оценил планы Порошенко, Тимошенко и Зеленского по Донбассу

Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает нереальными планы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Макрон обвинил движение «желтые жилеты» в желании уничтожить Францию

Французский политический лидер Эммануэль Макрон обвинил участников протестных движений, устраивающих беспорядки, в желании уничтожить страну.
Обновлено в 13:40
Политика

Тимошенко заявила о намерении заключить с МВФ новую программу

Кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах намерена заключить с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу сотрудничества.
Обновлено в 15:23
Спорт

Гараничев отказался от общения с прессой после масс-старта на ЧМ-2019

Российский биатлонист Евгений Гараничев отказался от общения с прессой после масс-старта на чемпионате мира по биатлону, передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Сторонники и противники Мадуро устроили стычку в Венесуэле

В Венесуэле недалеко от городской центральной больницы произошла стычка между сторонниками и противниками президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:52
Политика

Саудовский министр предостерег от новых санкций против России

Возможные новые санкции США против России, если будут приняты, отразятся на всем мире, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции.
Обновлено в 13:51
Общество

Американка родила шесть детей за девять минут

В Техасе жительница родила три пары близнецов за девять минут, пишет Hindustantimes.
Обновлено в 13:29
Культура

Началова стала третьим умершим участником «Последнего героя»

Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище

Обновлено в 08:05
Политика

Порошенко не исключил прогресса по «голубым каскам»

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что возможен прогресс по вопросу о размещении миротворцев в Донбассе после президентских выборов в стране, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:30
Футбол

«Локомотив» обыграл «Краснодар» благодаря голу с пенальти

Обновлено в 11:24
Спорт

Александр Большунов выиграл индивидуальную гонку Кубка мира

Брянский лыжник Александр Большунов не оставляет попыток обойти Йоханесса Клэбо в гонке за Кубок мира.
Обновлено в 14:06
Политика

Путин посетит Республику Крым и Севастополь 18 марта

Обновлено в 08:22
Политика

Болтон допустил участие Китая в переговорах США и РФ по разоружению

Официальный Вашингтон допускает возможность проведения переговоров с Российской Федерацией и Китаем по контролю над вооружениями.
Обновлено в 10:41
Футбол

Хусаинов: на Дзюбе не поставлен 500-процентный пенальти

На Дзюбе не поставлен 500-процентный пенальти.
Обновлено в 13:38
Политика

Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономика США ослабеет со временем, но произойдёт это не в ближайшие десятилетия.
Обновлено в 09:50
Футбол

Медведев: по качеству матч «Спартак» — «Зенит» оправдал ожидания

Президент и генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ничейный результат матча 20-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:1).
Обновлено в 14:45
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