Энергетика
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал падение цен на нефть в конце текущего года.
Газета.Ru02:17
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Я считаю, нужно мониторить. Потому что конец года он не показателен. Важно смотреть, как будут развиваться события в январе, поэтому сейчас каких-то резких движений неправильно делать.
— Александр Новак, российский политикТАСС 01:59
с чего всё началось
Падение мировых цен на нефть в конце года не является показательным, необходимо продолжать мониторить ситуацию на рынке нефти прежде чем принимать какие-либо решения в рамках ОПЕК+. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак.ТАСС01:59
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