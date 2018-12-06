Энергетика Энергетика Кудрин оценил влияние соглашения ОПЕК+ на российскую экономику Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи лишь временно стабилизирует цены на нефть, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Энергетика Энергетика Автомобильное топливо подорожает с 9 декабря на АЗС в Белоруссии Автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 9 декабря в очередной раз подорожает на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара) за литр, сообщил в субботу госконцерн "Белнефтехим".

Энергетика Энергетика Минэнерго сообщило об интересе таиландских компаний к «Арктик СПГ – 2» Компании из Таиланда рассматривают возможность участия в проекте «Арктик СПГ – 2», сообщило Министерство энергетики России по итогам заседания российско-таиландской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.

Энергетика Энергетика К 2040 году спрос на газ увеличится на 46 процентов Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ) прогнозирует увеличение мирового спроса на газ к 2040 году на 46 процентов - до 5,43 триллиона кубометров, сообщается в докладе Global Gas Outlook 2040, подготовленном организацией.

Энергетика Энергетика ОПЕК освободила три страны от сделки по сокращению нефтедобычи Иран, Ливия и Венесуэла получили исключения из сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.

Энергетика Энергетика Министры ОПЕК+ могут отложить подписание декларации о сотрудничестве Подписание декларации о сотрудничестве стран ОПЕК+ может быть отложено на более поздний срок.

Энергетика Энергетика Строительством энергоблоков на АЭС в Чехии займется компания Cez Ранее сообщалось о планах госкорпорации "Росатом" об участии в строительстве новых энергоблоков на АЭС в Чехии.

Энергетика Энергетика Недра континентального шельфа выставляют на аукцион Документ направлен на совершенствование порядка предоставления прав пользования участками недр континентального шельфа.

Энергетика Энергетика Индия отказалась от доллара США в расчётах за иранскую нефть Как сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники, подписание документа состоялось после того, как США сделали исключение из нефтяных санкций против Ирана, вступивших в силу с 5 ноября, для восьми государств, в число которых вошла и Индия.

Энергетика Энергетика Выбросы углекислого газа достигли рекордных показателей в 2018 году Согласно отчету организации Global Carbon Project, который был представлен на конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Польше, глобальные выбросы углекислого газа в 2018 году выросли на 2,7%.

Энергетика Энергетика Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,46% — «Укртрансгаз» Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 5 декабря составил 15,74 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,46%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Энергетика Энергетика В США в 2 раза повысили оценку запасов нефти на месторождении Wolfcamp Месторождение сланцевой нефти Wolfcamp было открыто в западной части штата Техас в 2016 г. Тогда Геологическая служба США оценивала его запасы в 20 млрд барре нефти, 0,4 трлн м 3 природного газа и 1,6 млрд барр газового конденсата.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз Украины» заплатил $768 млн дивидендов в 2018 году "По состоянию на 6 декабря 2018 года компания уже оплатила в государственный бюджет более 21,5 миллиарда гривен (768 миллионов долларов – ред.) дивидендов из запланированных на этот год 29,4 миллиарда гривен (1,05 миллиарда долларов – ред.). Остаток в 7,9 миллиарда гривен (282 миллиона долларов – ред.) компания должна выплатить до 25 декабря 2018 года", – сказано в сообщении.

Энергетика Энергетика Украина увеличила импорт угля, основным поставщиком остается Россия Украина за январь—ноябрь 2018 года увеличила импорт каменного угля и антрацита на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 19 млн 95,445 тыс. тонн.