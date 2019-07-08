Энергетика

Новак: продление ОПЕК+ даст России 3,5 трлн рублейВестник Кавказа вчера в 13:59

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что бюджет России благодаря продлению сделки ОПЕК+ может получить в 2019-2020 годах дополнительно около 3,5 трлн рублей, "Это будет также иметь положительное влияние и на российские компании для продолжения инвестиций и для реализации своих проектов", - приводит РИА Новости слова Новака.
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Новак: продление ОПЕК+ даст России 3,5 трлн рублей

Вестник Кавказавчера в 13:59

Сделка ОПЕК+ в 2019-2020 годах принесет России 3,5 трлн рублей: Новак

Центр энергетической экспертизы03:09

Минэнерго: ОПЕК+ может дополнительно принести бюджету РФ 3,5 трлн руб

Московский Комсомолец00:02

Подсчитана выгода России от соглашения ОПЕК+

Взгляд.рувчера в 14:29

Российский бюджет может получить от сделки ОПЕК+ до 3,5 трлн рублей — Новак

Евразия Daily04:49

Новак подсчитал выгоду России от нового соглашения ОПЕК+

Экономика сегоднявчера в 13:18

Новак: Соглашение ОПЕК+ в 2019-20 гг может дополнительно принести бюджету РФ 3,5 трлн руб

ПРАЙМвчера в 13:16
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Политика

В Кремле назвали оскорбление Путина в эфире «Рустави 2» неприемлемым

В Кремле считают неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшее в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", отмечают, что все руководство Грузии осудило выходку, недостойную народа этой страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Путешествия

Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок

Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Политика

Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии

Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Политика

На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией

В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Банду пермяков задержали за ограбление 22 банкоматов в Ставрополье

Сообщники пермяков взломали систему защиты, благодаря чему из 22 терминалов было похищено свыше 16 млн рублей в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске и Минеральных Водах.
Обновлено в 01:44
Экономика

Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
Обновлено в 04:36
Политика

Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 05:28
Технологии

Ростелеком принимает заявки от студентов на участие в соревнованиях по кибербезопасности

Финалисты получат возможность обучиться кибербезопасности в образовательном центре «Сириус» в Сочи, а также пройдут стажировку в центре мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Гандболистка сборной России утонула в Польше

Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Происшествия

В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка

МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
Обновлено в 08:11
Культура

Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры "Форт Боярд", которая будет транслироваться на СТС.
Обновлено в 08:16
Музыка

Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич спели «Хочу чаю» 30 лет спустя

Обновлено в 07:29
Экономика

СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

Страны — участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Общество

В Башкирии пытались фальсифицировать результаты сдачи ЕГЭ

О попытке фальсификации на одном из пунктов сдачи ЕГЭ в Балтачевском районе Башкирии сообщил сегодня, 8 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров на правительственном совещании.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие

Опубликована новая карта боевых действий в рамках окончательной зачистки Дейр-эз-Зора

Обновлено в 07:43
Происшествия

Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве

Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Экономика

Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек

Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено в 03:25
Хоккей

Первая группа игроков московского «Динамо» прошла медицинский осмотр

В прошлом сезоне "Динамо" вышло в плей-офф КХЛ, где уступило во втором раунде Кубка Гагарина ЦСКА (счет в серии: 1-4).
Обновлено в 09:13
Происшествия

Водителя взорвавшегося на Урале бензовоза арестовали на два месяца

Обновлено в 09:16
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 процентного пункта в рублях и от 0,05 до 0,75 процентного пункта в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств, говорится в ответе Сбербанка.
Обновлено в 07:40
Здоровье

Автомобили для доставки пожилых людей на медобследование закуплены в Воронежской области

Обновлено в 08:55
Политика

Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров

На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.
Обновлено в 07:43
Политика

Путин назначил Евкурова замминистра обороны

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Полиция задержала угрожавшего взорвать гранату должника в Москве

Московские полицейские задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в жилом доме. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 09:20
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа поднимут пенсию

Например, в 2017 году стоимость одного балла составляла 78,58 ₽. Значит, оформивший пенсию с 1 апреля до 31 декабря 2017 года получит прибавку в размере 235,74 ₽. Для тех, кто вышел на пенсию в 2018 году, она будет чуть выше: балл равнялся 81,49 ₽, прибавка составит 244,47 ₽. Работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2019 году, получат прибавку в 2020.
Обновлено в 08:45
Экономика

Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию данных Росстата ЦБ

«Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — сказал Орешкин.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Авто

Audi откажется от сенсорных экранов в салоне своих автомобилей

Марк Лихте предполагает, что возможно в будущем дисплеи заменят проекционные экраны и голосовое управление.
Обновлено вчера в 11:33
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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