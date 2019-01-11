Энергетика
Новак предупредил о дальнейшем повышении цен на бензин
Новак предупредил о дальнейшем повышении цен на бензинРБК14:09
Министр пояснил, что рост цен в январе был связан с увеличением НДС. «А так в течение года они все равно будут повышаться в пределах инфляции, не выше», — сказал Новак. 9 января Московская топливная ассоциация сообщила о росте розничных цен на бензин впервые за полгода.
РБК14:09
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Рост цен в январе связан с увеличением НДС, а так в течение года они все равно будут повышаться в пределах инфляции, не выше, будет зависеть от конъюнктуры.
— Александр Новак, российский политикКрасная весна 15:26
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