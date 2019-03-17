Новак предложил провести переговоры по дальнейшим шагам ОПЕК+ в маеRT на русском вчера в 12:02

Российский министр энергетики Александр Новак отметил, что для определения следующих шагов ОПЕК+ на мировом нефтяном рынке будет приемлемо провести переговоры в мае.

Новак предложил провести переговоры по дальнейшим шагам ОПЕК+ в мае

Политика Порошенко пообещал после выборов вернуть Крым «без договоренностей» По словам Порошенко, в Москве надеются на то. что после президентских выборов на Украине сменится президент, что позволит решить вопрос о статусе Крыма в пользу России.

Космос НАСА предупредило о приближении крупного астероида к Земле Крупный астероид EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии меньшем, чем до Луны. Об этом свидетельствуют данные на сайте НАСА.

Общество Россияне назвали главные признаки «работы мечты» Стабильность и большую зарплату считают россияне главными признаками "работы мечты".

Политика Новая серия губернаторских отставок может начаться уже на этой неделе В ближайшее время президент Владимир Путин откроет новую серию отставок губернаторов.

Общество Опубликован рейтинг регионов по уровню безработицы Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы.

Происшествия В Якутске прошел митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании На Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг после того, как 17 марта пропала и была изнасилована одна из жительниц города.

Происшествия Самолет прервал взлет из-за сигнала о неисправности в Новосибирске Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" прервал взлет в аэропорту Новосибирска из-за датчика о неисправности двигателя, сообщает ТАСС.

Происшествия Полиция провела обыск у сестры обвиняемого в стрельбе в Новой Зеландии Полиция Австралии провела обыски в двух домах в Новом Южном Уэльсе, среди которых дом сестры обвиняемого в стрельбе в Новой Зеландии.

Политика WSJ: Минтранс США начал проверку сертификации Boeing 737 MAX Министерство транспорта США проводит проверку, чтобы установить, не нарушило ли американское Федеральное управление гражданской авиации (FAA) нормы безопасности, когда разрешило полёты Boeing 737 MAX.

Политика Мадуро призвал правительство Венесуэлы уйти в отставку Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал своих министров уйти в отставку для проведения реструктуризации в национальном правительстве.

Экономика Глава УВЗ заявил о проблеме с отгрузкой техники для армии из-за роста НДС Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) осложнило исполнение гособоронзаказа и может привести к убыткам предприятия, заявил в интервью РБК гендиректор корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

Музыка Скончался автор музыки к «Криминальному чтиву» Дик Дейл Скончался Дик Дейл, который написал музыку к фильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Музыкант умер в возрасте 81 года.

Шоу-бизнес Отец Юлии Началовой рассказал о смерти дочери Российская певица Юлия Началова умерла из-за абсцесса – гнойного воспаления тканей. Об этом Life Shot рассказал отец певицы Виктор Началов.

Гаджеты Минкомсвязи предложило легализовать eSIM в России Как сообщают ведомости, Минкомсвязи ведет разработку нормативной базы для внедрения eSIM в России. Проект подготовят к концу 2019-го года.

Экономика «Мир», Visa и MasterCard согласились ограничить тарифы для автосалонов Банк России совместно с платежными системами Visa, MasterCard и Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») разработал предложения по снижению банковских тарифов, взимаемых с магазинов при расчете картами.

Шоу-бизнес Врач Юлии Началовой объяснил смерть певицы случайностью Врач Василий Шуров, у которого певица Юлия Началова проходила лечение полгода назад в связи с подагрой, считает ее смерть случайностью.

Общество Божена Рынска вышла в свет с мужчиной накануне похорон Малашенко Вдова основателя НТВ Игоря Малашенко Боже Рынска накануне похорон своего мужа появилась в обществе в компании американского адвоката Малькольма Тауба.

Происшествия В центре Киева избили наблюдателя ОБСЕ В центре Киева неизвестные напали на женщину-наблюдателя ОБСЕ от Франции, которая возвращалась к себе в гостиницу, сообщает "Страна.Ua".

Армия и оружие СМИ узнали о покупке Египтом нескольких десятков российских Су-35 Россия подписала контракт с Египтом на поставку нескольких десятков Су-35 - тяжелых многофункциональных истребителей поколения 4++.

Происшествия Стрелявший в мечетях в Новой Зеландии отказался от адвоката Австралиец Брентон Таррант, устроивший теракт в мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, отказался от адвоката, сообщает газета "New Zealand Gerald" со ссылкой на назначенного судом адвоката, который выступал в качестве защитника стрелка на первом слушании.

Политика Саудовский министр предупредил о вреде новых санкций против России В феврале сенаторы внесли в конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать хорошие яйца Роскачество начало тестирование яиц. Его результаты обещают озвучить к Пасхе.

Армия и оружие Советский танк Победы откопали на Голанских высотах Российские военные полицейские откопали легендарный советский танк Т-34 у линии разграничения между Израилем и Сирией в районе Голанских высот, рассказал командир батальона правоохранителей Рустам Нумахаджиев.

Происшествия ФСБ завершила дело бывшего собственника «Росгосстраха» ФСБ завершила дело бывшего собственника «Росгосстраха» ФСБ завершила расследование уголовного дела бывшего основного собственника «Росгосстраха» (РГС) Сергея Хачатурова.