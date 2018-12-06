Энергетика
Новак предложил провести переговоры по дальнейшим шагам ОПЕК+ в маеRT на русском 12:02
Российский министр энергетики Александр Новак отметил, что для определения следующих шагов ОПЕК+ на мировом нефтяном рынке будет приемлемо провести переговоры в мае.
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