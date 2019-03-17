Новак предложил провести переговоры по дальнейшим шагам ОПЕК+ в маеRT на русском 12:02

Российский министр энергетики Александр Новак отметил, что для определения следующих шагов ОПЕК+ на мировом нефтяном рынке будет приемлемо провести переговоры в мае.

Новак предложил провести переговоры по дальнейшим шагам ОПЕК+ в мае

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