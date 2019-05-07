Энергетика
Новак предложил повысить штраф за нарушение регламента качества нефтиРИА Новости 06:28
Минэнерго РФ после ситуации с попаданием загрязненной нефти в трубопровод "Дружба" предложило ужесточить ответственность юридических лиц за нарушение требований технического регламента качества нефти с 300 тысяч рублей до 2% оборота предприятия, сообщил глава министерства Александр Новак на заседании правительства.
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Штраф за нарушение техрегламента о качестве нефти предложили повысить до 2% от оборота
Парламентская газета07:09
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