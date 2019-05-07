По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человекаRT на русском 06:12

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

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