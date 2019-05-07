Происшествия

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человекаRT на русском 06:12

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
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Новак сообщил о задержаниях по делу о загрязнении нефти в «Дружбе»

РБК06:27

Новак сообщил об аресте четырех человек по делу о загрязнении «Дружбы»

Ведомости07:06

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

RT на русском06:12

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Взгляд.ру06:12

Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба»

ТАСС06:14

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Известия05:52

Новак предложил повысить штраф за нарушение регламента качества нефти

РИА Новости06:28
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Происшествия

На суде по делу «Зимней вишни» пристав упал в обморок

Судебный пристав упал в обморок на суде по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".
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Между Израилем и палестинцами в секторе Газа достигнуто перемирие

Израиль и сектор Газа в понедельник заключили перемирие после двух дней взаимных обстрелов.
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Происшествия

Десятки исков подано против больницы, где дети заразились гепатитом С

6 мая в городском суде Благовещенска состоялось заседание по первому иску — рассматривалось заявление матери двухлетней девочки, которая лечилась в больнице с октября 2017 года по март 2018 года.
Обновлено в 07:31
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В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
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Общество

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Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
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Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация

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Названы ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ 100

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Житель столицы Кубани Владимир Шатохин, обладатель крупного выигрыша в размере более 74 миллионов рублей, рассказал, на что потратил деньги.
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Танк «Боевая подруга» впервые проедет по Благовещенску в День Победы

Военный танк Т-34 с именем "Боевая подруга" впервые примет участие в параде Победы в Благовещенске.
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Спорт

Шипулин хочет, чтобы за допинг наказывали уголовно

Олимпийский чемпион по биатлону 2014 года Антон Шипулин прокомментировал свое отношение к использованию допинга в спорте и предложил ужесточить наказание за такие нарушения.
Обновлено в 02:47
Общество

В России упростят правила установления инвалидности

Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что скоро подпишет документ, упрощающий правила признания людей инвалидами.
Обновлено в 05:58
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.
Обновлено в 06:12
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На Байконуре началась подготовка к запуску корабля «Союз МС-15»

Обновлено вчера в 11:00
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В Германии посмеялись над авианосцем США у берегов Ирана

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Россия на законодательном уровне может запретить использование в нефтяной отрасли хлорорганических соединений, сообщил на заседании правительства министр энергетики Александр Новак.
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У берегов Испании спасли более 200 мигрантов

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Обновлено в 07:18
Экономика

В Минэкономразвития рассказали о причинах укрепления рубля

С начала 2019 года рубль укрепился на 7,3% по отношению к доллару.
Обновлено в 07:21
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В России расширили перечень хронических заболеваний

Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47
Происшествия

На вокзале Волгограда лифт раздавил директора лифтовой компании

Обновлено в 07:12
Политика

Луценко открыл уголовное производство против советника Зеленского

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал уголовное производство в отношении советника избранного президента Украины Александра Данилюка по факту нечестного заполнения деклараций.
Обновлено в 06:26
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
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Лавров и Помпео проведут переговоры в Сочи 14 мая

Ранее ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в российском дипведомстве сообщили, что в ходе переговоров в Финляндии Лавров и Помпео договорились провести новую встречу 14 мая в Сочи.
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Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
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Управделами президента заказало мониторинг СМИ и Telegram-каналов

Управление делами президента России заказало мониторинг СМИ, соцсетей и блогосферы, в том числе содержимого Telegram-каналов, следует из материалов на едином портале закупок.
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Бакайоко выступил с заявлением о конфликте с Гаттузо

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Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
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Зонд InSight завтра возобновит буровые работы на Марсе

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Обновлено вчера в 09:54
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