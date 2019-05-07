Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человекаRT на русском 06:12
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
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Происшествия
На суде по делу «Зимней вишни» пристав упал в обморок
Судебный пристав упал в обморок на суде по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Между Израилем и палестинцами в секторе Газа достигнуто перемирие
Израиль и сектор Газа в понедельник заключили перемирие после двух дней взаимных обстрелов.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
Десятки исков подано против больницы, где дети заразились гепатитом С
6 мая в городском суде Благовещенска состоялось заседание по первому иску — рассматривалось заявление матери двухлетней девочки, которая лечилась в больнице с октября 2017 года по март 2018 года.
Обновлено в 07:31
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Общество
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация
Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Названы ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Севастополя
Обновлено в 07:00
Общество
Краснодарец рассказал, как потратил 74 млн рублей выигрыша в лотерею
Житель столицы Кубани Владимир Шатохин, обладатель крупного выигрыша в размере более 74 миллионов рублей, рассказал, на что потратил деньги.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Танк «Боевая подруга» впервые проедет по Благовещенску в День Победы
Военный танк Т-34 с именем "Боевая подруга" впервые примет участие в параде Победы в Благовещенске.
Обновлено в 03:37
Спорт
Шипулин хочет, чтобы за допинг наказывали уголовно
Олимпийский чемпион по биатлону 2014 года Антон Шипулин прокомментировал свое отношение к использованию допинга в спорте и предложил ужесточить наказание за такие нарушения.
Обновлено в 02:47
Общество
В России упростят правила установления инвалидности
Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что скоро подпишет документ, упрощающий правила признания людей инвалидами.
Обновлено в 05:58
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.
Обновлено в 06:12
Космос
На Байконуре началась подготовка к запуску корабля «Союз МС-15»
Обновлено вчера в 11:00
Политика
В Германии посмеялись над авианосцем США у берегов Ирана
Обновлено в 05:27
Энергетика
Россия может запретить применение хлорорганики в нефтяной отрасли
Россия на законодательном уровне может запретить использование в нефтяной отрасли хлорорганических соединений, сообщил на заседании правительства министр энергетики Александр Новак.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
У берегов Испании спасли более 200 мигрантов
Гражданская Гвардия и Служба спасения на море Испании спасли более 200 нелегальных мигрантов, пытавшихся на лодках добраться до европейских берегов.
Обновлено в 07:18
Экономика
В Минэкономразвития рассказали о причинах укрепления рубля
С начала 2019 года рубль укрепился на 7,3% по отношению к доллару.
Обновлено в 07:21
Здоровье
В России расширили перечень хронических заболеваний
Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47
Политика
Луценко открыл уголовное производство против советника Зеленского
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал уголовное производство в отношении советника избранного президента Украины Александра Данилюка по факту нечестного заполнения деклараций.
Обновлено в 06:26
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Политика
Лавров и Помпео проведут переговоры в Сочи 14 мая
Ранее ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в российском дипведомстве сообщили, что в ходе переговоров в Финляндии Лавров и Помпео договорились провести новую встречу 14 мая в Сочи.
Обновлено в 05:34
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Политика
Управделами президента заказало мониторинг СМИ и Telegram-каналов
Управление делами президента России заказало мониторинг СМИ, соцсетей и блогосферы, в том числе содержимого Telegram-каналов, следует из материалов на едином портале закупок.
Обновлено в 06:28
Футбол
Бакайоко выступил с заявлением о конфликте с Гаттузо
Обновлено в 03:28
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Происшествия
МАК начал расшифровывать черные ящики с SSJ100
Обновлено вчера в 05:35
Космос
Зонд InSight завтра возобновит буровые работы на Марсе
Научная и инженерная команда миссии InSight проведет первую пробную сессию бурения на поверхности Марса после единственной неудачной попытки проникнуть в недра планеты и запишет ее на камеру завтра.
Обновлено вчера в 09:54