Новак поделился прогнозом роста потребления электроэнергии в РоссииИзвестия 03:15

Минэнерго прогнозирует среднегодовой рост потребления электроэнергии в 1,2% до 2024 года. Об этом 30 марта сообщил в ходе заседания правительственной комиссии глава ведомства Александр Новак.

Политика «Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.

Политика Глава финкомитета Госдумы обсудит с ВБ и МВФ новый пакет санкций США В ходе визита в Вашингтон глава комитета по финансовому рынку Государственной думы Анатолий Аксаков намерен обсудить с представителями Всемирного банка и Международным валютным фондом (МВФ) новые антироссийские санкции США Поездка депутата состоится с 5 по 10 апреля.

Происшествия Кадыров призвал виновника ДТП на Можайском шоссе явиться в полицию Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал выходца из республики, которого называют виновным в аварии на Можайском шоссе в Москве с двумя погибшими, прийти в полицию и ответить за содеянное.

Происшествия В Москве возбудили дело против отрезавшей своему сыну часть уха матери Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело против женщины, которая в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой и отрезала ему часть правого уха строительным ножом.

Политика В России усовершенствуют сферу госзакупок Правительство России и Госдума готовят поправки в законодательство о госзакупках, сообщила в субботу советник спикера нижней палаты по работе со СМИ Анастасия Кашеварова.

Общество Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ Прощание с бывшим главным редактором журнала «Ъ-Власть» Максимом Ковальским пройдет в понедельник, 1 апреля, в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в 11:00.

Шоу-бизнес Саша Савельева рассказала всем о секрете Леры Кудрявцевой Немного ранее Кудрявцева в «Секрете на миллион» рассказала зрителям о том, что съемки телепередачи иногда продолжаются до самой глубокой ночи, тем не менее перекусить перед сном она никогда не забывает.

Здоровье В Самарской области изменили зоны обслуживания медиков скорой помощи Самарская областная станция скорой медицинской помощи будет помогать пациентам, живущим в Новокуйбышевске, Чапаевске, Безенчукском и Красноармейском районах (за исключением села Любимовка), а также в нескольких селах в Пестравском районе: Марьевка, Красная Поляна, Падовка, Малоархангельское, Тростянь и Черненькое.

Футбол Дмитрий Парфенов: «Надо брать очки в таких матчах» Главнвй тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после матча премьер-лиги с "Ростовом" (1:2) заявил, что после таких концовок ему сложно оценивать игру.

Политика МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 марта 2019 г. спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что официальный Вашингтон может ввести новые санкции против РФ за поддержку законных властей Венесуэлы.

Происшествия В сети появилось видео гибели российского автогонщика Видео трагедии на чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике появилось в сети, передает телеканал "360".

Общество Кремль погрузился во тьму в «Час Земли» На один час с 20:30 подсветку погасили в Кремле и на Красной площади. Также к акции присоединились около 2,2 тыс. московских зданий.

Политика Депутат Рады обнародовал «список неприкасаемых» Йованович Депутат Верховной рады Мельничук обнародовал список имен украинских политиков и общественных деятелей, которых посол США Мари Йованович якобы запретила преследовать генпрокурору Украины Луценко.

Футбол Лионель Месси повторил рекорд Икера Касильяса в чемпионате Испании Каталонское дерби в рамках 29-го тура чемпионата Испании завершилось домашней победой «Барселоны» над «Эспаньолом» со счетом 2:0. Автором обоих голов стал Лионель Месси.

Армия и оружие Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.

Происшествия Toyota сообщила о возможной утечке персональных данных 3 млн клиентов Японский автопроизводитель Toyota сообщил о возможной масштабной утечке личных данных клиентов в результате взлома системы компании в ряде дилерских центров и дочерних предприятий.

Кино Скончался актер из «Звездных войн» Шэйн Риммер В возрасте 89 лет ушел из жизни канадский актер Шэйн Риммер. Об этом сообщил британский режиссер Джерри Андерсон в своем Twitter.

Общество Новым главой «Росгеологии» станет экс-глава ВЭБа Сергей Горьков Новым главой «Росгеологии» станет заместитель министра экономического развития и экс-предправления ВЭБа Сергей Горьков.

Происшествия В отделении полиции в Казани найдено тело следователя Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.

Политика Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.