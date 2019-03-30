Экономика

Новак поделился прогнозом роста потребления электроэнергии в РоссииИзвестия 03:15

Минэнерго прогнозирует среднегодовой рост потребления электроэнергии в 1,2% до 2024 года. Об этом 30 марта сообщил в ходе заседания правительственной комиссии глава ведомства Александр Новак.
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Минэнерго ожидает среднегодовой рост потребления электроэнергии в 1,2% до 2024 года

Финмаркет07:57

Глава Минэнерго считает, что потребление электроэнергии в России будет стабильно расти

АБН03:44

Новак поделился прогнозом роста потребления электроэнергии в России

Известия03:15

Минэнерго прогнозирует рост энергопотребления в России до 2024 года на 1,2% в год

Rambler News Service03:12

Итоги недели 25-29 апреля: без шуток, но с амбициями

Энергетика и промышленность Россиивчера в 11:18
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Футбол

Олег Кононов: «Матч получился нервным с обеих сторон»

В Грозном всегда болеют громко, гонят свою команду вперед. Поэтому мы ожидали, что будет непросто. Матч получился нервным с обеих сторон.
Обновлено в 11:46
Хоккей

Кузьменко вернулся в состав СКА на второй матч серии против ЦСКА

Обновлено в 08:21
Происшествия

В Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский»

Пожар произошел в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 12:12
Происшествия

В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике

На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
Обновлено в 11:18
Политика

Анджелина Джоли призвала женщин к участию в миротворчестве ООН

Обновлено вчера в 16:34
Финансы

Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте

Действующие ставки валютных вкладов в крупных банках приведены в таблицах ниже.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес

Вера Брежнева преподнесла дочери на 18-летие неожиданный подарок

30 марта старшая дочь Веры Брежневой Соня празднует совершеннолетие. Певица сделала наследнице, пожалуй, самый лучший подарок.
Обновлено в 12:50
Общество

В Госдуме дали оценку раздевшимся ради флешмоба учительницам

Ранее 25 марта сообщалось, что директор школы №13 в Барнауле вынудила уволиться учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из-за опубликованных в сети фото в закрытом спортивном купальнике.
Обновлено в 07:20
Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Здоровье

В Великом Новгороде ушла из жизни известный педиатр

В Великом Новгороде скончалась известный педиатр Светлана Казанцева, работавшая в детской поликлинике №3.
Обновлено в 08:23
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 13:43
Культура

В Москве началась церемония награждения лауреатов кинопремии «Ника»

Награждение лауреатов старейшей национальной кинопремии "Ника" началось в субботу в Москве.
Обновлено в 12:43
Религия

Папа Римский Франциск продолжит в Марокко межрелигиозный диалог

Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес

Певица Анна Калашникова выходит замуж

Российская исполнительница Анна Калашникова получила предложение руки и сердца. Своего избранника молодая певица по-прежнему скрывает.
Обновлено в 07:15
Наука

Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы

Обновлено 28 марта в 12:13
Шоу-бизнес

Ольга Орлова посочувствовала родителям Жанны Фриске

Орлова вспоминает, что когда Фриске впервые рассказала ей о своем диагнозе, та сперва не могла в это поверить, бросилась рыдать, но спустя некоторое время свыклась с мыслью о смертельном диагнозе Жанны.
Обновлено в 10:49
Общество

В Бресте на поверхность подняли останки более тысячи узников гетто

Обновлено в 09:38
Общество

Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Футбол

«Бавария» потеряла очки в выездном матче Бундеслиги с «Фрайбургом»

«Бавария» не сумела победить «Фрайбург» в гостевом матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.
Обновлено в 12:27
Транспорт

Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля

С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд»

Обновлено в 12:54
Происшествия

В российском городе погибла замученная синяя собака

Обновлено в 10:48
Политика

МИД прокомментировал «домыслы о военных операциях» в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безосновательными домыслы о российских военных операциях в Венесуэле, поскольку РФ четко обозначила цель прибытия в Боливарианскую республику своих военных специалистов.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха

Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Экономика

Правила зачисления зарплаты в России могут измениться

Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Московский суд арестовал няню, подозреваемую в истязании двойняшек

Обновлено в 12:36
Политика

Путин подписал указ о призыве в армию

По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес

Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой вышел на сцену в Израиле

Об успехах сына Утяшева рассказала в своем блоге в Instagram – экс-спортсменка отметила, что сыну на сцене понравилось, и он не испытывал дискомфорта.
Обновлено в 03:26
Футбол

«Реал» может заплатить за хавбека Погба €145 млн

По информации источника, испанская команда считает хавбека своей основной целью. "Реал" готов предложить за Погба €145 млн.
Обновлено в 05:15
Авто

Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае

Обновлено в 01:20
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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