Экономика

Новак поделился прогнозом роста потребления электроэнергии в РоссииИзвестия 03:15

Минэнерго прогнозирует среднегодовой рост потребления электроэнергии в 1,2% до 2024 года. Об этом 30 марта сообщил в ходе заседания правительственной комиссии глава ведомства Александр Новак.
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Минэнерго ожидает среднегодовой рост потребления электроэнергии в 1,2% до 2024 года

Финмаркет07:57

Глава Минэнерго считает, что потребление электроэнергии в России будет стабильно расти

АБН03:44

Новак поделился прогнозом роста потребления электроэнергии в России

Известия03:15

Минэнерго прогнозирует рост энергопотребления в России до 2024 года на 1,2% в год

Rambler News Service03:12
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Седьмая в постсоветской истории Украины кампания по выборам президента подходит к концу. В полночь на Украине наступает день тишины.
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Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

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Компания «Мацуя Фудс» (Matsuya Foods) выходит на российский рынок с сетевым рестораном «Мацуя», который специализируется на гюдон (Гюдон — японское блюдо, состоящее из миски риса, покрытого тушёной говядиной и луком).
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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