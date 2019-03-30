Экономика

Новак поделился прогнозом роста потребления электроэнергии в РоссииИзвестия 03:15

Минэнерго прогнозирует среднегодовой рост потребления электроэнергии в 1,2% до 2024 года. Об этом 30 марта сообщил в ходе заседания правительственной комиссии глава ведомства Александр Новак.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минэнерго ожидает среднегодовой рост потребления электроэнергии в 1,2% до 2024 г

Финмаркет07:57

Глава Минэнерго считает, что потребление электроэнергии в России будет стабильно расти

АБН03:44

Новак поделился прогнозом роста потребления электроэнергии в России

Известия03:15

Минэнерго прогнозирует рост энергопотребления в России до 2024 года на 1,2% в год

Rambler News Service03:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:45, Ашберн
Политика

Макрон: решение США по Голанам противоречит международному праву

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами нарушает международное право.
Обновлено в 06:52
Авто

Автоэксперт рассказал, как сэкономить на обслуживании авто весной

Весенняя фраза: «асфальт сошел вместе со снегом» давно перестала быть мифом, а, значит, вопрос обслуживания (чаще, по подвеске) автомобиля в этот период становится особенно актуальным.
Обновлено в 07:38
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 13:43
Транспорт

Участок фиолетовой ветки метро закроют с 6 по 10 апреля

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники" закроется с 6 по 10 апреля из-за для проходки тоннеля новой Некрасовской линии.
Обновлено в 08:42
Спорт

Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России

Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Шнуров рассказал о доставшемся Матильде после развода имуществе

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после развода оставил больше половины совместно нажитого имущества бывшей супруге Матильде Мозговой.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Удомле Тверской области неизвестные покрасили пса в синий цвет

Фото: Олег Окунев, Юлия Араратова, архив Afanasy.biz Жители города Удомля Тверской области обсуждают печальную историю пса с улицы Новой, которого сначала покрасили в синий цвет неизвестные живодеры, а 30 марта 2019 года его задавила машина.
Обновлено в 07:42
Здоровье

Можно ли найти мошенников, взламывающих почту и аккаунты

Взломав сотни адресов, мошенники могут собрать неплохой куш.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Анастасия и Юлиан поженились, сообщил Андрей Малахов

Звезды российской эстрады 90-х годов Анастасия и Юлиан поженились. Об этом в сториз в своем инстаграме сообщил Андрей Малахов.
Обновлено в 07:14
Политика

А вшивый всё о бане: Порошенко запутался, жалуясь на Москву

Выступая в эфире украинского ТВ, действующий президент «незалежной» запутался, в очередной раз рассказывая о «кознях Москвы».
Обновлено в 07:23
Технологии

«Яндекс» занял 14% рынка «умных» колонок в Центральной и Восточной Европе

В Canalys пояснили, что по сравнению с рынками Китая и США в Центральной и Восточной Европе, а особенно для России, «умные» колонки — достаточно новое явление.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

ДНР: ВСУ привели группировку в Донбассе в высшую степень боеготовности

Командующий оперативно-тактической группировкой "Восток" в Донбассе генерал-лейтенант ВСУ Юрий Содоль приказал усилить разведку и привести подразделения в состояние высшей боеготовности, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на спикера управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли

Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Наука

Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы

Обновлено 28 марта в 12:13
Происшествия

Совладелец «Зимней вишни» дал Кузбассу «очень, очень много» денег

Обновлено в 06:04
Политика

Законы о фейковых новостях и оскорблении власти вступили в силу

В пятницу, 29 марта, в силу вступили федеральные законы о фейковых новостях и об оскорблении власти и государственной символики.
Обновлено вчера в 02:59
Энергетика

Козак не опасается роста цен на топливо

Правительство России не опасается повышения цен на топливо на внутреннем рынке с 1 апреля, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Обновлено в 08:13
Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12

Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.
Обновлено в 06:59
Общество

Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 08:26
Экономика

Назван срок перехода транспорта на электронные паспорта

Переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) состоится в ноябре 2019 года, сообщил замминистра промышленности и торговли России Александр Морозов в ходе Красноярского экономического форума в субботу, 30 марта.
Обновлено в 06:23
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес

От сексуальной школьницы до тигрицы: Анастасия Решетова восхитила пикантными селфи

Анастасия Решетова опубликовала сразу несколько фотографий в сексуальных нарядах.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Подмосковье из-за угрозы взрыва эвакуирован жилой дом

Осведомленный источник в экстренных службах уточнил, что речь идет о жилом доме на Октябрьском проспекте.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Пожар на мебельном складе в Краснодаре локализован

Спасатели локализовали пожар на мебельном складе в Краснодаре на площади 500 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Обновлено в 04:58
Политика

КПРФ поднимет в Госдуме тему отказа Грудинину в мандате

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что фракция поднимет в Госдуме тему отказа ЦИК передать депутатский мандат директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Новый самолет Ил-112В совершил первый полет

Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В США суд приговорил геймера к 20 годам тюрьмы за неудачный розыгрыш

В США 26-летний геймер Тайлер Баррис приговорен к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
Обновлено в 00:49
Политика

Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 08:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное