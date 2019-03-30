Экономика
Новак поделился прогнозом роста потребления электроэнергии в РоссииИзвестия 03:15
Минэнерго прогнозирует среднегодовой рост потребления электроэнергии в 1,2% до 2024 года. Об этом 30 марта сообщил в ходе заседания правительственной комиссии глава ведомства Александр Новак.
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Минэнерго прогнозирует рост энергопотребления в России до 2024 года на 1,2% в год
Rambler News Service03:12
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