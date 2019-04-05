В Минэнерго России назвали прогноз по добыче угляВестник Кавказа 05:27

Министр энергетики РФ Александр Новак озвучил прогнозы добычи угля на до 2030 года. Цифры он назвал во время выступления на коллегии ведомства.

В Минэнерго России назвали прогноз по добыче угля

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