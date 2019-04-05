Энергетика

В Минэнерго России назвали прогноз по добыче угляВестник Кавказа 05:27

Министр энергетики РФ Александр Новак озвучил прогнозы добычи угля на до 2030 года. Цифры он назвал во время выступления на коллегии ведомства.
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Новак рассказал о сокращении добычи нефти Россией

РЕН ТВ09:11

В Минэнерго России назвали прогноз по добыче угля

Вестник Кавказа05:27

Новак заявил, что добыча нефти в России в 2019 году может превысить итог 2018 года

ТАСС08:25

Новак назвал ожидаемый объем инвестиций в ТЭК России в 2019 году

Rambler News Service08:34

Новак озвучил прогноз по добыче нефти в 2019 году

DP.RU08:34

Новак рассказал о сокращении добычи нефти по соглашению ОПЕК+

РИА Новости08:43

Новак рассказал о сокращении Россией добычи нефти

Известия08:39
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Происшествия

В Дагестане мальчик умер после укола в больнице

Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Авто

Рынок автомобилей с пробегом в РО вырос почти на 5% в 2019 году

Обновлено в 07:29
Происшествия

Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова

Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Ливийская армия начала наступление на Триполи

Обновлено в 09:00
Авто

В России отменен транспортный налог с угнанных автомобилей

Сегодня в Государственной Думе РФ был принят закон об отмене транспортного налога за угнанный автомобиль. Об этом сообщают российские СМИ.
Обновлено вчера в 10:02
Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов

Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Мощный взрыв произошел в жилом многоэтажном доме в Мадриде

Обновлено в 08:26
Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Общество

Главный юрист «Газпрома» замечен в леопардовых штанах

Обновлено в 09:10
Политика

Нужно 2-3 дня: Супрун сомневается в достоверности результатов анализов Порошенко

Президент Украины и кандидат Петр Порошенко сдал анализы на содержание в крови наркотиков и алкоголя - первые результаты будут готовы в течение двух часов.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети

Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Общество

Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда

Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приобстановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Театры

Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Происшествия

Главбух университета в Дагестане заподозрена в хищении 13 миллионов

В ходе проверки стало ясно, что в период с февраль по ноябрь 2017 года главбух университета давала поручения работникам бухгалтерии на получение из банка наличных денег, которые были предназначены для выплат стипендий и материальной помощи студентам учреждения.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку

Обновлено в 04:53
Политика

В Кремле прокомментировали данные о желающих эмигрировать россиянах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные института Гэллапа о желании каждого пятого россиянина эмигрировать из страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:16
Спорт

Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой

Обновлено в 06:59
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7

Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Гаджеты

Компания Xiaomi запретила продажу смартфонов в Связном в Беларуси

Компания Xiaomi запретила продажу смартфона в Связном на территории Беларуси после случившегося инцидента с загруженным в девайс видео от продавцов.
Обновлено в 07:05
Кино

В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»

В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Происшествия

Пьяный посетитель кафе в Перми избил инвалида и его собаку-поводыря

Обновлено в 07:29
Энергетика

Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Политика

Мэром Кургана стал Андрей Потапов

Депутаты Курганской городской думы единогласно поддержали кандидатуру действующего руководителя администрации города Андрея Потапова в конкурсе по отбору мэра.
Обновлено в 08:15
Авто

УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих моделей

Для борьбы с преждевременной коррозией металла УАЗ начал использование американской технологии и катафорезный грунт нового поколения компании PPG.
Обновлено вчера в 09:57
Авто

ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

"Европейская комиссия проинформировала BMW, Daimler и VW (Volkswagen, Audi, Porsche) о своем предварительном мнении, что они нарушали антимонопольные правила ЕС с 2006 по 2014 год, вступив в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в сфере разработки технологии по очистке выбросов бензиновых и дизельных легковых автомобилей", - говорится в релизе.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Энергетика

Белоруссия предлагает увеличить тариф на транзит российской нефти

Белоруссия предлагает «Транснефти» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено в 09:06
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