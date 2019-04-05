Новак озвучил прогноз по добыче нефти в 2019 годуDP.RU 08:34

Минэнерго РФ ожидает, что объем добычи нефти в России составит 556-560 млн тонн в 2019 году. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, его цитирует РИА Новости.

Новак озвучил прогноз по добыче нефти в 2019 году

Политика США ввели санкции против 34 венесуэльских танкеров Минфин США ввел санкции против двух компаний, которые перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу и 34 танкеров венесуэльской госкомпании PDVSA, сообщается на сайте ведомства.

Авто BMW оштрафовали на миллиард евро ИА «Ореанда-Новости» Компания BMW была оштрафована Еврокомиссией на миллиард евро по причине сговора с другими компаниями автомобильной отрасли.

Экономика Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.

Единоборства Нурмагомедов проведет тур по Великобритании Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов через Инстаграм анонсировал тур по Великобритании.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в нидерландском Эйндховене Неизвестный открыл стрельбу на улице в городе Эйндховен (Нидерланды), по меньшей мере один человек погиб.

Политика На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Общество Депутаты обсудят с Минздравом проблему агитации за отказ от прививок Законопроект о запрете распространения призывов к отказу от прививок, разрабатываемый Минздравом, в Госдуму пока не поступал, но данную проблему парламентарии обсудят совместно с министерством, общественностью и экспертами на следующей неделе, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Здоровье Дети продолжают травиться в столичных детсадах из-за еды Родители рассказали, что в московских детсадах и школах продолжаются заражения из-за некачественной пищи.

Хоккей ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.

Политика Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.

Театры Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".

Экономика «Магнит» захотел купить «Ленту» Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.

Политика Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.

Политика «Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».

Политика Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.

Общество Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.

Авто Новая Audi TT может стать электромобилем В случае, если оптимального решения в компании не найдут, то обе модели попросту со временем снимут с производства.

Шоу-бизнес Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.

Общество В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.

Авто Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.