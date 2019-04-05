Энергетика
Новак озвучил прогноз по добыче нефти в 2019 годуDP.RU 08:34
Минэнерго РФ ожидает, что объем добычи нефти в России составит 556-560 млн тонн в 2019 году. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, его цитирует РИА Новости.
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Нервный срыв врача подмосковной больницы сняли на видео
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Законопроект о запрете распространения призывов к отказу от прививок, разрабатываемый Минздравом, в Госдуму пока не поступал, но данную проблему парламентарии обсудят совместно с министерством, общественностью и экспертами на следующей неделе, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
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ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
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Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
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За неделю ВСУ в Донбассе почти 80 раз нарушили режим прекращения огня
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Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
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Экономика
«Магнит» захотел купить «Ленту»
Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.
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Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту
Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
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Политика
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Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Общество
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны
В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.
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Новая Audi TT может стать электромобилем
В случае, если оптимального решения в компании не найдут, то обе модели попросту со временем снимут с производства.
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Общество
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
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Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
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Общество
Подозрительные счета в РФ предложили приостанавливать без суда
Росфинмониторинг предлагает разрешить органам власти без суда приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам.
Обновлено в 14:15