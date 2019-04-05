Энергетика

Новак озвучил прогноз по добыче нефти в 2019 годуDP.RU 08:34

Минэнерго РФ ожидает, что объем добычи нефти в России составит 556-560 млн тонн в 2019 году. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, его цитирует РИА Новости.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Новак: добыча нефти в РФ может превысить уровень 2018 года

News.ru10:23

Новак ожидает роста инвестиций в нефтяную отрасль до 1,5 трлн рублей

Коммерсантъ10:23

Новак назвал ожидаемый объем инвестиций в ТЭК России в 2019 году

Rambler News Service08:34

Новак рассказал о сокращении Россией добычи нефти

Известия08:39

Новак заявил, что добыча нефти в России в 2019 году может превысить итог 2018 года

ТАСС08:25

Россия сократит добычу нефти

URA.Ru09:54

Новак рассказал о сокращении добычи нефти по соглашению ОПЕК+

РИА Новости08:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 16:58, Ашберн
Происшествия

Нервный срыв врача подмосковной больницы сняли на видео

Обновлено в 11:32
Политика

США ввели санкции против 34 венесуэльских танкеров

Минфин США ввел санкции против двух компаний, которые перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу и 34 танкеров венесуэльской госкомпании PDVSA, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 16:53
Авто

BMW оштрафовали на миллиард евро

ИА «Ореанда-Новости» Компания BMW была оштрафована Еврокомиссией на миллиард евро по причине сговора с другими компаниями автомобильной отрасли.
Обновлено в 16:28
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Единоборства

Нурмагомедов проведет тур по Великобритании

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов через Инстаграм анонсировал тур по Великобритании.
Обновлено в 15:28
Политика

Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского

Обновлено в 11:50
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в нидерландском Эйндховене

Неизвестный открыл стрельбу на улице в городе Эйндховен (Нидерланды), по меньшей мере один человек погиб.
Обновлено в 07:21
Общество

В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах

Обновлено в 15:26
Происшествия

На Ставрополье из почтовой машины похитили два мешка денег

Неизвестные забрали два мешка денег и скрылись.
Обновлено в 08:14
Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Общество

Депутаты обсудят с Минздравом проблему агитации за отказ от прививок

Законопроект о запрете распространения призывов к отказу от прививок, разрабатываемый Минздравом, в Госдуму пока не поступал, но данную проблему парламентарии обсудят совместно с министерством, общественностью и экспертами на следующей неделе, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
Обновлено в 08:38
Здоровье

Дети продолжают травиться в столичных детсадах из-за еды

Родители рассказали, что в московских детсадах и школах продолжаются заражения из-за некачественной пищи.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Маньяка приговорили к пожизненному за убийство девочки под Тверью

Обновлено в 13:25
Хоккей

ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА

Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Общество

Названы самые популярные имена для новорождённых в России

Обновлено в 00:32
Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Армия и оружие

За неделю ВСУ в Донбассе почти 80 раз нарушили режим прекращения огня

Обновлено в 09:43
Театры

Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Экономика

«Магнит» захотел купить «Ленту»

Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.
Обновлено в 04:41
Политика

Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту

Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено в 09:59
Политика

«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан

Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 03:02
Политика

Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Общество

Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны

В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.
Обновлено вчера в 05:08
Авто

Новая Audi TT может стать электромобилем

В случае, если оптимального решения в компании не найдут, то обе модели попросту со временем снимут с производства.
Обновлено в 08:14
Футбол

Гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Саутгемптоном» в АПЛ

Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока

Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.
Обновлено в 09:35
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Общество

В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права

Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Авто

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено в 07:40
Общество

Подозрительные счета в РФ предложили приостанавливать без суда

Росфинмониторинг предлагает разрешить органам власти без суда приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам.
Обновлено в 14:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное