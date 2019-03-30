Экономика
Новак ожидает роста потребления электроэнергии в РФЭкономика сегодня 13:25
Заявление Новак сделал в ходе Красноярского экономического форума. По его словам, прогнозируемые темпы роста приведут к тому, что потребление электроэнергии в России достигнет 1,139 триллиона кВт.ч. к 2024 году.
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Минэнерго прогнозирует рост энергопотребления в России до 2024 года на 1,2% в год
Rambler News Service03:12
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