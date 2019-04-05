Новак ожидает роста инвестиций в нефтяную отрасль до 1,5 трлн рублейКоммерсантъ 10:23

Глава Минэнерго России Александр Новак допустил рост объема инвестиций в нефтяную отрасль страны примерно до 1,5 трлн руб. в 2019 году.

Новак ожидает роста инвестиций в нефтяную отрасль до 1,5 трлн рублей

Наука Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.

Общество Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Гаджеты Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».

Политика Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.

Политика Обнародованы результаты анализов Порошенко Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.

Политика Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО Глава Минэкономразвития Максим Орешкин высмеял в Facebook оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.

Здоровье Названа дневная норма кофеина, безопасная для здоровья Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача, кофеин обладает многогранным положительным действием на организм, но важно знать меру.

Транспорт Городской транспорт Новочебоксарска несет убытки из-за пригородных маршруток Директор новочебоксарской фирмы-перевозчика «Автолайн» Владимир Ладин рассказал, как межмуниципальные маршруты влияют на городские.

Экономика Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20% Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл переехали в новый дом Перед появлением на свет малыша будущие родители переехали в новый дом. Об этом сообщает британский телеканал ITV.

Происшествия Из национальной галереи Армении пропали более 600 картин и скульптур Генпрокуратура Армении обнаружила пропажу 626 экспонатов из фондов выставочного центра минкультуры, в 2016 году присоединенного к национальной галерее, сообщили в пресс-службе ведомства.

Авто В России открыли прием заказов на Tesla Model Y Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).

Армия и оружие Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.

Политика Волкер призвал украинцев голосовать за Порошенко Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер объяснил украинцам, почему они должны отдать свои голоса во втором туре выборов президента Украины за действующего главу государства Петра Порошенко.

Общество Минздрав хочет блокировать публичные призывы к отказу от прививок Минздрав России готовит пакет законопроектов, предусматривающих запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.

Политика Мэра Риги Ушакова отправили в отставку Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.

Общество В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.

Экономика Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.

Политика Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая Россию НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Черном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

Футбол Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласован По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.