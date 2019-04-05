Новак ожидает роста инвестиций в нефтяную отрасль до 1,5 трлн рублейКоммерсантъ 10:23

Глава Минэнерго России Александр Новак допустил рост объема инвестиций в нефтяную отрасль страны примерно до 1,5 трлн руб. в 2019 году.

Новак ожидает роста инвестиций в нефтяную отрасль до 1,5 трлн рублей

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