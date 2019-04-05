Энергетика
Новак ожидает роста инвестиций в нефтяную отрасль до 1,5 трлн рублейКоммерсантъ 10:23
Глава Минэнерго России Александр Новак допустил рост объема инвестиций в нефтяную отрасль страны примерно до 1,5 трлн руб. в 2019 году.
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Политика
Обнародованы результаты анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено в 03:27
Музыка
«Альянс» представил клип на культовую песню с 32-летним опозданием
В Сети появился клип на культовую песню "На заре" из репертуара советской рок-группы "Альянс".
Обновлено в 14:08
Политика
Путину понравилась подаренная Лукашенко на Новый год картошка
Президенту России Владимиру Путину понравилась картошка, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил ему на Новый год.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают, как изменилась Анастасия Заворотнюк после родов
В комментариях под постом многие поклонники Анастасии отметили, что после рождения дочери знаменитость стала выглядеть еще моложе.
Обновлено в 06:28
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина
ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Музыка
Мик Джаггер рассказал о самочувствии после операции
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Супруга Алека Болдуина может потерять ребенка
Супруга голливудского актера Алека Болдуина вновь ждет ребенка. Но есть опасения, что Хилария может потерять ребенка.
Обновлено в 09:41
Авто
«Связной» в России начал принимать заказы на Tesla Model Y
Один из крупных российских сетевых ритейлеров — «Связной» — объявил о начале приеа заказов на компактный электрический кроссовер Tesla Model Y. «Связной» совместно с Moscow Tesla Club c 5 апреля начнет принимать предзаказы на ноde. модель американской марки, дебют которой состоялся в конце прошлого месяца.
Обновлено в 08:11
Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко
Обновлено в 11:47
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Политика
Трамп снова проигнорирует ужин с журналистами в Белом доме
Обновлено в 14:48
Происшествия
В Мадриде взрывом газа снесло целый этаж жилого дома
Взрыв бытового газа прогремел в жилом 13-этажном жилом доме мадридского района Пуэнте де Вальекас, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание АВС.
Обновлено в 10:17
Экономика
Норвегия решила окончательно избавиться от госдолга России
Норвежский государственный пенсионный фонд собирается отказаться от корпоративных и государственных облигаций 10 развивающихся стран, в том числе России.
Обновлено в 10:51
Здоровье
Новая медицинская специальность появится в России
В Минздраве РФ сообщили, что с 2020 года в России появится новая специальность — врач физической и реабилитационной медицины.
Обновлено в 11:09
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
В Сети опубликован фрагмент съемок последнего клипа Юлии Началовой
Пиар-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала на своей странице в Instagram фрагмент видеозаписи последнего клипа певицы.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Общество
Подозрительные счета в РФ предложили приостанавливать без суда
Росфинмониторинг предлагает разрешить органам власти без суда приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам.
Обновлено в 14:15
Футбол
Пеле чувствует себя лучше и снова готов играть
Обновлено в 12:06
Политика
Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Ливийская национальная армия Халифы Хафтара взяла под свой контроль аэропорт Триполи, сообщают источники «РИА Новости» и «Аль-Арабии».
Обновлено в 14:31
Кино
Джаред Лето поделился кадрами со съёмок нового фильма Marvel
Американский исполнитель и актёр Джаред Лето поделился с поклонниками в Instagram первыми кадрами со съёмок нового фильма Marvel "Морбиус, живой вампир".
Обновлено в 08:02
Энергетика
Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России
Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено в 07:09
Авто
Заводы Ford в России может купить Hyundai
Южнокорейская Hyundai входит в число претендентов на закрывающиеся заводы Ford в России.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Волгоградские активисты «Артподготовки» вместо митинга едут в колонию
В отличии от лидера запрещенной в России «Артподготовки» Мальцева, который и по сей день нежится на одном из французских курортов, волгоградским парням, наивно клюнувшим на провокационные призывы, придется несколько лет подумать над исправлением в неволе.
Обновлено в 12:04
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено в 07:40
Политика
Замминистра финансов США стал президентом Всемирного банка
Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас стал президентом Всемирного банка.
Обновлено в 13:36