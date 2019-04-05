Энергетика

Новак ожидает роста инвестиций в нефтяную отрасль до 1,5 трлн рублейКоммерсантъ 10:23

Глава Минэнерго России Александр Новак допустил рост объема инвестиций в нефтяную отрасль страны примерно до 1,5 трлн руб. в 2019 году.
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Новак: добыча нефти в РФ может превысить уровень 2018 года

News.ru10:23

Новак ожидает роста инвестиций в нефтяную отрасль до 1,5 трлн рублей

Коммерсантъ10:23

Новак заявил, что добыча нефти в России в 2019 году может превысить итог 2018 года

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Новак рассказал о сокращении Россией добычи нефти

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Россия сократит добычу нефти

URA.Ru09:54

Новак назвал ожидаемый объем инвестиций в ТЭК России в 2019 году

Rambler News Service08:34

Новак рассказал о сокращении добычи нефти по соглашению ОПЕК+

РИА Новости08:43
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
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Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета

Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
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Напомним, что в четверг командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.
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Самую большую сумму от федерации получит Саратовская область: 24,3 млн рублей.
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Армия и оружие

Израиль и Греция учатся противостоять российским ракетам

По данным газеты The Jerusalem Post, в ходе учений были выявлены методы противостояния ракетам комплекса С-400.
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Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
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Джаред Лето поделился кадрами фильма Marvel про вампира Морибуса

Американский актер Джаред Лето опубликовал в своем инстаграме первые кадры из фильма "Морибус, живой вампир".
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Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
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Россия выиграла у Украины спор во Всемирной торговой организации, касающийся ограничений в отношении транзита украинских товаров через территорию России.
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Вместе с Москвой на "цифру" 15 апреля перейдут еще 19 регионов.
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Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке цен

Соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями подписано, оно будут действовать до июля.
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Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»

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