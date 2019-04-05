Энергетика
Новак ожидает роста инвестиций в нефтяную отрасль до 1,5 трлн рублейКоммерсантъ 10:23
Глава Минэнерго России Александр Новак допустил рост объема инвестиций в нефтяную отрасль страны примерно до 1,5 трлн руб. в 2019 году.
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Происшествия
Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета
Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено в 09:52
Общество
В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей
Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Политика
У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.
Обновлено в 11:51
Кино
Вин Дизель намекнул на свое участие в новой части «Аватара»
Поклонники звезды решили, что таким образом Вин Дизель намекнул на участие в сиквелах культового фильма об "Аватаре".
Обновлено в 01:53
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Годовалую дочь звезды шоу «Дом-2» мучили в больнице
Обновлено в 12:29
Политика
Time посвятил обложку номера Путину и его «тайному плану»
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение российского лидера Владимира Путина, об этом свидетельствует обложка издания.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
Силы Ливийской национальной армии взяли под контроль аэропорт Триполи
Напомним, что в четверг командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.
Обновлено в 13:44
Культура
Ямал получит от федерации 5,6 млн рублей на виртуальный концертный зал
Самую большую сумму от федерации получит Саратовская область: 24,3 млн рублей.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Супруга Алека Болдуина может потерять ребенка
Супруга голливудского актера Алека Болдуина вновь ждет ребенка. Но есть опасения, что Хилария может потерять ребенка.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Израиль и Греция учатся противостоять российским ракетам
По данным газеты The Jerusalem Post, в ходе учений были выявлены методы противостояния ракетам комплекса С-400.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Путин одобрил пять новых налогов
Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено в 12:56
Кино
Джаред Лето поделился кадрами фильма Marvel про вампира Морибуса
Американский актер Джаред Лето опубликовал в своем инстаграме первые кадры из фильма "Морибус, живой вампир".
Обновлено в 07:13
Происшествия
Суд арестовал активиста «АгитРоссии» на 9 суток за «надгробие» Путину
Октябрьский районный суд арестовал на 9 суток активиста "АгитРоссия" Андрея Жексимбаева за установку "надгробия" президенту Владимиру Путину у Исаакиевского собора.
Обновлено в 11:10
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО
Россия выиграла у Украины спор во Всемирной торговой организации, касающийся ограничений в отношении транзита украинских товаров через территорию России.
Обновлено в 07:27
Гаджеты
Xiaomi сообщила цены в рублях на смартфоны Mi 9 и Redmi 7
Модель Mi 9 доступна в двух цветовых вариациях – Ocean Blue и Piano Black – по цене 34 990 рублей за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ, а также 37 990 рублей – за вариант 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.
Обновлено в 02:37
Общество
Москва полностью перейдет на цифровое телевещание 15 апреля
Вместе с Москвой на "цифру" 15 апреля перейдут еще 19 регионов.
Обновлено в 12:32
Общество
Георгия Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным
Обновлено в 03:41
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Энергетика
Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке цен
Соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями подписано, оно будут действовать до июля.
Обновлено в 11:07
Экономика
Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 11:53
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Политика
Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд
Обновлено в 03:03
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Политика
Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»
Ранее Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила.
Обновлено в 09:00