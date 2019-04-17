Политика
Новак оценил возможное перекрытие нефтепровода «Дружба» в БелоруссииФАН 11:24
Перекрытие нефтепровода «Дружба» в Белоруссии, по которому российская нефть поставляется в Европу, будет форс-мажорным обстоятельством. Об этом в среду заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
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Я считаю, что вариант перекрытия трубы — это форс-мажор, который, по моему мнению, абсолютно нецелесообразен. Мы даже не рассматриваем этот вариант. Конечно, у нас есть резервы по другим направлениям поставок нефти, в том числе и с увеличением объёмов погрузки через морские порты.
— Александр Новак, российский политикГоворит Москва 11:28
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